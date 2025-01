Ka luajtur 14 ndeshje me kombëtaren e tij, Partizani prezanton sulmuesin bjellorus

Janari ka nisur vrullshëm te Partizani. Më saktësisht, po i bën “lavazh” skuadrës së kuqe në përbërje. Tri largimet mjaft të rëndësishme janë zyrtarizuar tashmë, ndërsa ditën e sotme është konfirmuar prurja e parë e merkatos së janarit. Bëhet fjalë për një sulmues, i cili ka luajtur 14 ndeshje me kombëtaren e tij, ardhjen e të cilit klubi i presidentit Gaz Demi e njofton kështu:

“FK Partizani zyrtarizon me kënaqësi afrimin e Dmitry Podstrelov. Sulmuesi nga Bjellorusia bashkohet me të kuqtë, pas eksperiencës së fundit te Dinamo Minsk. 26-vjeçari, në karrierën e tij ka qenë pjesë edhe e Dnjepër Mogilev, Shaktjor Soligorsk, Kaspi Aktau dhe Bate Borisov. Podstrelov ka firmosur me Partizanin një kontratë për një vit e gjysëm”.

Sa iu përket largimeve në merkaton e janarit, Partizani ka shprehur RESPEKT DHE MIRËNJOHJE karshi tyre: “Klubi i Futbollit Partizani dëshiron të falënderojë Tedi Carën, Arinaldo Rrapajn dhe Andi Hadrojn për përkushtimin dhe kontributin e jashtëzakonshëm të dhënë me fanellën e kuqe.

Së bashku kemi shkruar momente të paharrueshme në historinë e klubit tonë, duke ndarë emocione, fitore dhe sakrifica. Ju urojmë suksese të mëdha në karrierën tuaj të re në kampionatin ukrainas. Faleminderit që keni qenë pjesë e familjes sonë të kuqe!”