Ishim të dashur… Wanda Nara konfirmon tradhtinë ndaj Icardit, shkoi me ish-futbollistin e Interit

Marrëdhënia mes Wanda Nara dhe Mauro Icardi është përfundimisht e thyer, por “telenovela” e tyre vazhdon. Pas shumë ndarjeve dhe ribashkimeve, si dhe tradhtive në mes, që nga vera çifti po kalon nëpër një proces ligjor për divorc.

Tani po dalin në dritë informacione të reja, që vazhdojnë të vënë në pikëpyetje lidhjen mes tyre. Prej disa javësh, modelja ka nisur të ketë një marrëdhënie me këngëtarin L-Gante, ndërsa ka thashetheme se futbollisti argjentinas ishte në një lidhje me aktoren China Suárez.

Është bërë e ditur se Wanda Nara ka pasur disa aventura me burra të tjerë gjatë martesës së saj me Icardin, tani është zbuluar më e komentuara. Një gazetar argjentinas ka deklaruar se ka biseduar me modelen dhe ajo i ka treguar se romanca me Keita Baldé është e vërtetë.

"Unë fola me Wanda dhe ajo m’i tregoi të gjitha. Nuk fola tani, fola atëherë dhe ajo më tregoi si ndodhën gjërat. Më tha: Po, kam dalë me Keita. Kjo ndodhi një vit pas historisë mes China Suárez dhe Mauro. Unë isha e ndarë dhe nuk kisha pse t’i jepja llogari askujt. Jo, nuk dolëm fshehtas, ne ishim të dashur", – ka deklaruar gazetari në programin televiziv “Mañanísima”.

Megjithëse çifti nuk ishte bashkë asokohe, futbollisti senegalez Keita Baldé ishte ende i martuar me modelen italiane Simona Guatieri, nënë e dy fëmijëve të tij. Romanca me Wanda ishte arsyeja që i dha fund martesës së tij. Sidoqoftë, nuk përfundon me kaq.

Gazetari shtoi se Wanda kishte pasur lidhje me burra të tjerë gjatë martesës me ish-kapitenin e Interit: "Ajo nuk fsheh dhe as mohon asgjë. Më tha se nuk ka dalë vetëm me Keita, kur ishin të ndarë. Ajo ishte një grua beqare dhe ka dalë me djem të tjerë, por ndryshimi ishte se këto nuk u publikuan, siç ndodhi me Keita".