Tronditëse! Qytetari nxjerr gurë të mëdhenj nga gusha e gjelit të detit: Ia kanë dhënë me forcë për të shtuar në peshë

Një denoncim i pazakontë është bërë nga një qytetar nga Berati, i cili thotë se ka gjetur disa gurë brenda gjelit të detit pasi e ka therrur.

Gazmend Shehu, i cili është sportist i njohur në qytet, thotë se asnjë gjel deti nuk do të guxonte t’i kapërcente gurët aq të mëdhenj. Sipas tij, kjo është bërë nga fermerët e papërgjegjshëm, me synimin për të fituar në peshë.

Denoncimi i tij:

I shihni këta gurë? Material stabilizant për shtrimin e rrugëve. U gjendën ne stomakun e gjelit të detit që thera dje. Nga ky shkak nuk u gjend as tëmthi i gjelit i cili kishte plasur nga lemeria . Thonë që pula ha gur, sepse i duhet per te formuar levozhgën gëlqerore të vezës, por jo kaposhi. Asnjë shpend nuk do guxonte ti gëlltiste këta shkëmbinj me dëshirë, ia kanë futur me detyrim bashkë me ushqimin për të shtuar peshën për të fituar 3-4 mijë lekë më shumë. Kjo është ndërgjegja e “ fermerit” të babëzitur shqiptar që aspiron Europën.