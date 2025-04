Rasti që ka provokuar ‘dallgë’ diskutimesh në Amerikë. U dashurua me ChatBot-in e AI, 14-vjeçari i jep fund jetës

SHBA- Dy senatorë amerikanë po kërkojnë që kompanitë e Inteligjencës Artificiale të hedhin dritë mbi praktikat e tyre të sigurisë. Kjo vjen disa muaj pasi disa familje, duke përfshirë një nënë nga Florida, djali 14-vjeçar i së cilës vdiq nga vetëvrasja paditën startupin “Character.AI”, duke pretenduar se chatbot-et e tij dëmtonin fëmijët e tyre. “Ne shkruajmë për të shprehur shqetësimet tona në lidhje me rreziqet e shëndetit mendor dhe sigurisë që u paraqiten përdoruesve të rinj të chatbot-it të inteligjencës artificiale të bazuar në karaktere dhe persona dhe aplikacione shoqëruese,”-shkruan Senatorët Alex Padilla dhe Peter Welch, të dy demokratë.

Përdorimi i chatbot-eve si shoqërues digjital po rritet në popullaritet, me disa përdorues që madje i trajtojnë ata si partnerë romantikë. Por, mundësia për të krijuar robotë të personalizuar ka nxitur shqetësime nga ekspertët dhe prindërit në lidhje me përdoruesit, veçanërisht të rinjtë, duke formuar bashkëngjitje potencialisht të dëmshme për personazhet e AI ose aksesin në përmbajtje të papërshtatshme për moshën.

Nëna e Floridës që paditi Character.AI në tetor, Megan Garcia pretendoi se djali i saj zhvilloi marrëdhënie të papërshtatshme me chatbots në platformë që e bëri atë të tërhiqej nga familja e tij. Sipas saj shumë nga bisedat e tij me robotët ishin me përmbajtje seksiste dhe aspak të hijshme. Në dhjetor, dy familje të tjera paditën Character.AI , duke e akuzuar atë për ofrimin e përmbajtjes seksuale për fëmijët e tyre dhe inkurajimin e vetëlëndimit dhe dhunës. Një familje e përfshirë në padi pretendoi se një bot Character.AI i nënkuptoi një përdoruesi adoleshent se ai mund të vriste prindërit e tij për kufizimin e kohës së tij para ekranit.

Ndërkaq, një norvegjez ka paraqitur një ankesë pasi ChatGPT i tha në mënyrë të rreme se kishte vrarë dy nga djemtë e tij dhe ishte burgosur për 21 vjet. Arve Hjalmar Holmen ka kontaktuar Autoritetin Norvegjez të Mbrojtjes së të Dhënave dhe ka kërkuar që krijuesi i chatbot-it, OpenAI, të gjobitet. Holmen thotë se kjo është shumë e dëmshme për të.