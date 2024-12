Guardiola rigjen fitoren në ndeshjen e 500-të si trajner i City: Derbi na shkatërroi, nuk kemi asnjë shans për titull

Pep Guardiola, trajneri i Manchester City, ndau mendimet e tij pas fitores 2-0 ndaj Leicester City, një triumf që ndaloi krizën e gjatë të rezultateve negative.

"Kanë kaluar kaq shumë ditë pa fituar, – tha Guardiola. – Edhe pse kemi bërë përpjekje maksimale, nuk ia kishim arritur. Kjo fitore na sjell një çlirim të madh. Performanca nuk ishte nga më të mirat për ne, pasi Leicesteri luajti fort. Gjithsesi, jam i kënaqur me rezultatin dhe përpjekjen e lojtarëve të mi".

Trajneri spanjoll vlerësoi angazhimin dhe fizikalitetin e skuadrës së tij, por pranoi se objektivi për titullin e Premier League është tashmë jashtë mundësive: "Duhet të qartësojmë mendimet dhe të marrim rezultate pozitive. Sa i përket Premier League, jemi shumë larg titullit. Nuk kemi më asnjë shans për ta fituar.

Megjithatë, kemi arsye të tjera për të luftuar, si ‘FA Cup’ dhe një vend në katërshen e pare (zonën e Champions League). Në pjesën e dytë, Leicesteri ishte më mirë se ne. Nuk mund ta përballojmë më agresivitetin dhe presionin si zakonisht. Thjesht nuk mund ta bëjmë tani për tani".

Duke analizuar periudhën e vështirë të ekipit, Guardiola përmendi ndikimin e rëndë të derbit të humbur me përmbysje kundër Manchester United: "Ishte vetëm një ndeshje, por na dëmtoi shumë në aspektin e vetëbesimit. Na shkatërroi mendërisht.

Ajo ndeshje, e ndjekur nga sfidat ndaj Aston Villa dhe Evertonit, ishte një goditje e fortë, e vështirë për t’u asimiluar. Megjithatë, kjo është jeta. Duhet të vazhdojmë me fitoret për të pasur sërish vetëbesimin e duhur. Lojtarët kanë treguar se janë gati për të luftuar, bashkë me mua".

Guardiola foli edhe për arritjen e tij të madhe; 500 ndeshje si trajner i Manchester City: "Jam shumë i lumtur për gjithçka që kam arritur me këtë klub. 500 ndeshje janë shumë, ruaj kujtime dhe momente të paharrueshme me lojtarët, që nga trofeu i parë deri më tani. Lojtarët më bënë një dhuratë të bukur sot, duke e festuar këtë moment me fitore. Edhe 500 ndeshje të tjera? Jo, nuk do të ndodhë".