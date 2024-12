Inzaghi: 2024 ishte një vit emocionues për ne. Lautaro? Nuk do të jetë kurrë problem për Interin

Interi e mbylli vitin 2024 me buzëqeshje. Në Sardenjë, zikaltërit shënuan tri herë në pjesën e dytë kundër skuadrës së Davide Nicola. Për vitin 2025, tifozët nuk kanë nevojë të shprehin ndonjë dëshirë të veçantë: lajmi më i mirë nga "Unipol Domus" ishte kthimi te goli i Lautaro Martinez.

"Nuk ishte e lehtë, kishte shumë sakrifica dhe fituam”, – tha Inzaghi pas ndeshjes për mikrofonët e Dazn. Fitorja e Interit nisi me golin e Bastonit, u pasua nga firma e Lautaros dhe përfundoi me penalltinë e realizuar nga Calhanoglu. Një tjetër fitore për Interin që tani pret Superkupën. "Numrat janë gjithmonë të rëndësishëm, por pas pjesës së parë e komplimentova skuadrën.

Duhej të vazhdonim kështu, nuk ishte e lehtë të vinim në Sardenjë dhe të përballeshim me një skuadër të fortë dhe të lënduar si Cagliari, që kishte humbur tri ndeshjet e fundit. Luajtëm si ekip, në pjesën e parë nuk arritëm të shënonim, por në të dytën u organizuam mirë.

Kishte shumë sakrifica dhe fituam. Këtu po mbyllim një vit 2024 emocionues. Ylli i dytë do të na bashkojë përgjithmonë me tifozët dhe drejtuesit. Tani duhet të shohim përpara dhe të përgatitemi për Superkupën. Janë tri vite që e kemi fituar këtë trofe, duam të vazhdojmë po njësoj".

Trajneri zikaltër theksoi rëndësinë e grupit: "Ka shumë disponueshmëri nga lojtarët e mi. Kam fatin të punoj me një staf që më ndihmon shumë dhe në stërvitje provojmë situata të ndryshme. Jemi një ekip që punon fort për njëri-tjetrin, kjo është thelbësore".

Rikthimi te goli i Lautaro Martinez ishte një tjetër moment kyç i ndeshjes. Inzaghi e priti me durim kapitenin e tij: "Lautaro nuk ka luajtur gjithmonë, në kampionat po, përveç ndeshjes së dytë, ndërsa në Champions dhe Kupën e Italisë ka qenë jashtë. Ai do të dëshironte të luante gjithmonë. E ndjente situatën, por nuk fliste shumë për të. I thamë të qëndronte i qetë, skuadra punon për të. Nuk do të jetë kurrë problemi ynë, por gjithmonë zgjidhja.

Champions League? Do të kem nevojë për të gjithë, pasi në janar dhe shkurt do të luajmë vazhdimisht. Kemi shumë objektiva dhe të gjithë duhet të jenë të gatshëm".