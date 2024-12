Capello bën prognozën e Milan-Roma: Me rëndësi të rikuperohet Theo Hernandez, unë do të mbaja Dybala

Për të folur mbi Milan-Roma, nuk ka person më të përshtatshëm se Fabio Capello, i cili ka fituar gjithçka me fanellën kuqezi dhe ka rikthyer titullin kampion në anën verdhekuqe të lumit Tevere. Në një intervistë për “Gazzetta dello Sport”, ai ka deklaruar:

"Para së gjithash, do të jetë një ndeshje jo e thjeshtë për të dyja skuadrat. Milani duhet të fitojë për të qëndruar i lidhur me zonën e Champions League, çdo rezultat tjetër do të ishte i vështirë për t’u pranuar. Sigurisht, po ta kishe Pulisic të disponueshëm do të ishte ndryshe… Ndërkohë, Roma më duket se po ngrihet në këmbë, sidomos tani që Dybala po rrit ritmin e tij".

Në lidhje me qëndrimin ose largimin e Dybala, Capello është i drejtpërdrejtë: "Unë lojtarët e mirë i mbaj gjithmonë. Nëse vëmë në diskutim Dybala, atëherë mund të diskutojmë për këdo. Është e vërtetë që ka disa probleme fizike, kjo dihet, por kur është në formë dhe luan, pothuajse gjithmonë bën diferencën".

Sa i përket Milanit, situata nuk është e lehtë për Theo Hernandez, të cilit mund t’ia marrë vendin e titullarit Jimenez: "Unë do t’i shihja mirë Hernandez dhe spanjollin së bashku; dy lojtarë që alternohen mes tyre, mbivendosen dhe ndoshta ndryshojnë pozicion kur është nevoja për të mbrojtur. Besoj se është thelbësore rikuperimi i Theos. Forca e tij, personaliteti dhe cilësia janë shumë të rëndësishme".

Në fund, pak fjalë edhe për dy trajnerët: "Ranieri do të ketë kohë deri në fund për të punuar dhe për t’i dhënë dinjitet skuadrës, gjë që po e bën tashmë me shumë dëshirë. Claudio më duket shumë i vendosur. Fonseca, nga ana tjetër, duhet ta çojë Milanin të paktën në katër vendet e para, pra zonën e Champions-it, duke shpresuar që në fund të mund të jenë edhe pesë skuadra italiane që kualifikohen. Është një detyrë e rëndë, sigurisht, por Milani është një klub që kërkon përpjekje të mëdha".