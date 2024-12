Një grua britanike përmendet pas infarktit duke folur italisht

Një grua nga Londra Veriore, e paaftë për të folur për muaj të tërë, zhvillon një gjendje të rrallë të gjuhës së huaj – pavarësisht se nuk e ka vizituar kurrë Italinë

Një grua britanike pohoi se një goditje në tru e la atë me një theks italian dhe aftësi për të folur gjuhën, pavarësisht se nuk e kishte vizituar kurrë këtë vend.

Althia Bryden, 58 vjeç, u gjet e pavetëdijshme nga bashkëshorti i saj Winston një mbrëmje pasi pësoi goditje të shkaktuar nga një rrjet karotide, një strukturë e ngjashme me pjesën në qafë që mund të ndërpresë rrjedhjen e gjakut në tru.

Bryden e përshkroi gjetjen e gruas së tij "duke e parë dhe të paaftë për të folur" si "të tmerrshme" dhe tha se ai menjëherë thirri një ambulancë.

Gjyshja e dy fëmijëve qëndroi në spital për nëntë ditë, raporton noa.al duke cituar një raport të sotëm të "The Telegraph" britanik.

Më 30 korrik, zonja Althia u shtrua përsëri në spital për një operacion për heqjen e rrjetës karotide dhe, pas tre muajsh që nuk mund të fliste, u zgjua me një theks italian dhe aftësi për të folur në atë gjuhë.

Mendohet se ajo ka sindromën e theksit të huaj, e cila është një gjendje e rrallë mjekësore që bën që të folurit të një personi të tingëllojë sikur të ketë një theks të huaj, edhe nëse nuk e ka fituar atë.

Zonja Althia, nga Highbury, Londra Veriore, tha: “Kam kaluar tre muaj pas goditjes duke menduar se nuk do të mund të flisja më kurrë… U ndjeva si një guaskë e personit që isha dikur.

Pas operacionit në rrjetën karotide, një infermiere erdhi në shtratin tim të spitalit për të bërë një kontroll rutinë dhe befas, sapo fillova të flisja. Ajo dukej po aq e tronditur sa unë.

"Së pari, nuk mund ta besoja se isha unë duke folur, por gjithashtu nuk e njoha tingullin e zërit tim."

Ajo tha se mjekët dhe stafi i spitalit u mblodhën rreth shtratit për të dëgjuar bisedën e saj.

“Sa më shumë që flisja, aq më të hutuar bëheshim të gjithë”, shtoi ajo. “Ata më pyetën nëse kisha një theks italian para goditjes dhe më thoshin se kisha një theks të fortë – në vorbullën e të gjithave, isha shumë e hutuar.

“Me kalimin e ditëve, ishte e qartë se kisha një theks të fortë italian dhe nuk kisha kontroll mbi tingullin që bëja kur flisja.

“Për habinë time, unë jam në gjendje të flas edhe italisht… një gjuhë që nuk e kam mësuar dhe nuk e kam folur kurrë më parë.

‘Një mrekulli mjekësore’

“Pa e kuptuar, them një fjalë italiane në mes të bisedës, që është fjala italiane për atë që po përpiqem të them në anglisht.

“Nuk e kam idenë se do ta bëj – truri im thjesht e konverton fjalën angleze në italisht.”

Zonja Althia vazhdoi duke thënë se mjekët dhe infermierët e shohin atë si "një mrekulli mjekësore" pasi asnjëri prej tyre nuk kishte parë ndonjëherë sindromën e theksit të huaj më parë, duke e bërë atë të kuptojë se sa e rrallë është gjendja.

Ajo e përshkroi të jetuarit me sindromën pas goditjes së saj si "vërtet e vështirë".

“Shumicën e mëngjeseve zgjohem me shpresën se zëri im i vjetër do të rikthehet sërish, nuk ndihem si unë me këtë theks të huaj. Unë madje mund të dëgjoj theksin në kokën time kur jam duke menduar”, vazhdoi ajo.

"Është një histori që duhet t’ua shpjegoj shpesh edhe të tjerëve – kur takoj njerëz, ata më pyesin se nga jam dhe e gjej veten duke ritreguar historinë se si kam arritur ta fitoj këtë theks." /noa.al