Donald Trump kërcënon se SHBA do të marrë kontrollin e Kanalit të Panamasë

Donald Trump ka kërcënuar se do të rimarrë kontrollin e Kanalit të Panamasë nëse nuk ulen tarifat e tranzitit për anijet amerikane.

Në postimet e mediave sociale, presidenti i zgjedhur tha se rruga ujore prej 51 miljesh ishte jetike për interesat ekonomike dhe të sigurisë së Amerikës, por po drejtohej në një "mënyrë shumë të padrejtë dhe të paarsyeshme".

Kanali, i cili u ndërtua nga SHBA më shumë se një shekull më parë, lidh oqeanin Atlantik dhe Paqësor dhe konsiderohet si një nga rrugët më të rëndësishme në botë për tregtinë detare.

Trump tha se një marrëveshje e vitit 1977 për transferimin e pronësisë nga SHBA në Panama u nënshkrua si një gjest bashkëpunimi, por paralajmëroi: “Tarifat që ngarkohen nga Panamaja janë qesharake, veçanërisht duke ditur bujarinë e jashtëzakonshme që i është dhënë Panamasë nga SHBA.

“Kjo përçarje e plotë e vendit tonë do të ndalet menjëherë. Shtetet e Bashkuara kanë një interes të veçantë në funksionimin e sigurt, efikas dhe të besueshëm të Kanalit të Panamasë, dhe kjo është kuptuar gjithmonë.

Ne nuk do lejojmë dhe nuk do ta lëmë kurrë të bjerë në duar të gabuara! Nuk është dhënë për të mirën e të tjerëve, por thjesht si shenjë bashkëpunimi me ne dhe Panamanë.

Nëse parimet, morale dhe ligjore, të këtij gjesti madhështor të dhënies nuk ndiqen, atëherë ne do të kërkojmë që Kanali i Panamasë të na kthehet plotësisht dhe pa asnjë diskutim.

Ai shtoi se kanali ishte "vetëm për të menaxhuar Panamanë, jo Kinën apo dikë tjetër", në një sugjerim të dukshëm se Pekini po kërkon të ndikojë në rrugën ujore strategjike.

Rreth 14,000 anije bëjnë kalimin në vit, me SHBA-të që përbëjnë afërsisht tre të katërtat e trafikut.

Megjithatë, vitet e fundit thatësirat e zgjatura i kanë detyruar autoritetet të reduktojnë kapacitetin për të ruajtur ujin, duke shkaktuar konkurrencë për vendet dhe çmime më të larta.

Kanali filloi fillimisht nga francezët në vitet 1880, por u braktis pas problemeve inxhinierike dhe sëmundjeve tropikale që goditën fuqinë punëtore.

Zyrtarët amerikanë e morën përsipër në vitin 1904 dhe e përfunduan atë 10 vjet më vonë, me një kosto prej rreth 375 milionë dollarë – pothuajse 12 miliardë dollarë në paratë e sotme – dhe mijëra jetë të humbura nga sëmundjet.

Kanali revolucionarizoi shpejt transportin global, duke i lejuar anijet të shmangin udhëtimet e gjata dhe të rrezikshme rreth Amerikës së Jugut.

Kjo ishte e rëndësishme edhe ushtarakisht, pasi i lejoi SHBA-së të lëvizte shpejt anijet detare nga Atlantiku në Paqësor.

Por në vitin 1977, Jimmy Carter, ish-presidenti, nënshkroi një marrëveshje për t’ia dorëzuar gradualisht kanalin Panamasë deri në vitin 1999 – një lëvizje që Trump e përshkroi si “budallaqe”.

Nuk ishte e qartë të dielën nëse zoti Trump po i përgjigjej një kërcënimi specifik të ndryshimit të pronësisë.

Kina nuk ka shprehur publikisht ndonjë interes për të blerë kanalin, i cili operohet çdo ditë nga Autoriteti i Kanalit të Panamasë.

Një zëdhënës i qeverisë së Panamasë i tha Bloomberg se zyrtarët ishin në dijeni të deklaratës së Trump dhe do të jepnin një përgjigje zyrtare në ditët në vijim.