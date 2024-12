Groposi granatat e dorës për të ruajtur fëmijët, institucionet bëjnë ‘sehir’ për 20 vjet

ELBASAN- Petrit Çekrezi nga fshati Gjonme, Njësia Administrative Gjergjan në Elbasan, ankohet në Fiks Fare për 4 granata që ndodhen në oborrin e shtëpisë së tij që nga viti 2007. Ka gati 20 vjet që këto granata i ka groposur në oborrin e tij dhe me gjithë njoftimet që ka bërë në polici për heqjen e tyre sot e kësaj dite i ka në oborr.

Petriti tregon se ka qenë viti 2007 kur fëmijët e tij duke luajtur i kanë gjetur këto granata. Ai asokohe ndodhej në emigrim në Greqi dhe vihet në dijeni për to nga gruaja. E udhëzon që të bëjë njoftimin në polici dhe ashtu kanë berë me vite me radhë kanë njoftuar tek polici i zonës, por që askush nuk ka marrë asnjë masë. Në këto kushte ai pasi kthehet nga Greqia i merr granatat me siguresë dhe i gropos një metër thellësi në oborrin e tij. “Kam hapur gropë një metër të thellë dhe i kam futur aty, pasi nuk kisha çfarë të bëja tjetër kisha frikën e fëmijëve dhe të familjes” tregon Petriti.

Ajo që e shqetëson tani është se dikur ka vënë dhe piketa se ku i ka groposur, por sot e kësaj dite ngaqë ata kanë qenë edhe familjarisht në Greqi për disa vite, ata që kanë mirëmbajtur shtëpinë dhe pastruar oborrin i kanë hequr. Pra sot nuk dihet edhe vendi i saktë se ku janë groposur.

Pasi janë kthyer nga emigracioni sërish ka njoftuar tek plotfuqishmi zonës se ka granata të groposura, por nuk është bërë asgjë deri në janar të 2024. Në këtë muaj ka njoftuar deputetin e zonës për shqetësimin dhe vetëm atëherë policia ka shkuar në shtëpinë e tij. Policia mori përsipër në njoftimin e institucioneve, ato të ushtrisë për të bërë të mundur ç’aktivizim e granatave dhe lëvizjen e tyre. Sërish ende asgjë. Petriti tregon se ka bërë ankesa edhe në njësinë administrative në të gjithë administratorët që janë ndërruar, pa zgjidhje.

” I jam drejtuar Fiksit, pasi është e vetmja mënyrë që unë të kem një zgjidhje, se dua të punoj tokën por kam frikë”, shprehet Petriti.

Fiksi u vu në kontakt edhe me administratorin e Njësisë Administrative Gjergjan i cili pohoi në telefon se e njihte shumë mirë rastin dhe e ka raportuar atë. Pyetjes së Fiksit se përveç policisë a i është drejtuar edhe ushtrisë ai pohon se ky është rast i rrallë dhe i vetëm dhe nuk ka patur eksperiencë për të bërë ankesa në institucione të tjera. ” Njoftova policinë dhe me e fjeta mendjen se do merreshin ata me këtë problem, se po t’u thosha që qytetari ka armë në shtëpi do shkonin me vrap ta arrestonin ” shprehet ai për Fiksin.

Fiksi i interesua edhe në Drejtorinë e Policisë Elbasan. Shefi i Komisariatit të Policisë Elbasan menjëherë i është drejtuar emergjencave civile pranë Prefekturës Elbasan. Në shkresë thuhet se z. Petrit Çekrezi është ankuar në 12 dhjetor që në oborrin e tij ka të groposura 4- 5 granata jeshile me siguresë, por që nuk di saktësisht vendin e groposjes. Kështu që kërkohet nga emergjencat civile të ndërhyjnë në kërkimin e ndihmës së ushtrisë, forcave xheniere për të përdorur pajisjet e ushtrisë për lokalizimin e tyre për t’i dedektuar.

Fiksi u interesua edhe prane Prefekturës Elbasan ku prefekti Ali Mysliu shpjegoi se ishin vënë në dijeni për rastin ditën e premte dt 13 dhjetor, ndërkohë që shkresa zyrtare nga Policia Elbasan u kishte shkuar sot datat 16 dhjetor. ” Menjëherë kemi dërguar pranë Ministrisë së Mbrojtjes shqetësimin dhe i menjëhershëm ka qënë edhe kthimi i përgjigjes me anë të emailit ku Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile këtë shqetësim e ka deleguar tek Forcat e Armatosura ku kërkohen të merren masa nga forcat xhenere të bëjnë asgjesimin e materialit luftarak” shprehet z. Mysliu. Ai thekson se nëse institucioni që drejton do të ishte njoftuar më parë do e kishin vënë menjëherë në lëvizje mekanizmin dhe problemi do ishte zgjidhur me kohë./ Top Channel