Rënia e regjimit të Assad/ Largohet Rusia vendin e saj e zë SHBA

SIRI- Rënia e shpejtë e regjimit të Asadit në Siri, brenda pak ditësh, riorganizon edhe forcat e huaja që veprojnë në territorin e vendit, kontrollin e plotë të të cilave presidenti sirian e kishte humbur kohë më parë. Ndërsa Rusia ka filluar të tërhiqet nga pozicionet që mbante në pjesën veriore të territorit sirian, forcat amerikane kanë filluar të zënë vendin e saj.

Video nga Ain al-Arab (i njohur më mirë me emrin e tij kurd Kobani) në Sirinë veriore tregon një procesion të automjeteve të blinduara amerikane dhe SUV-ve ushtarake amerikane që hyjnë në një bazë të mbajtur më parë nga rusët.

Informacionet tregojnë se amerikanët kanë marrë nën kontroll edhe dy baza të tjera që kishin forcat ruse, në Sarin dhe Ain Isa. Pak më larg ndodhen edhe forcat e HTS, rebelët që “përmbysën” Asadin, të cilët mund të lëvizin për të pushtuar edhe këtë enklavë.

Siç i thanë Reuters katër zyrtarë sirianë, Rusia po tërheq personelin e saj ushtarak nga vija e frontit në veri të Sirisë, si dhe nga pozicionet në malet alavite (më afër bregut të Mesdheut), por nuk po braktis dy bazat e saj kryesore në vend.

Moska është e vendosur të mbajë bazën ajrore Khmeimim në Latakia dhe bazën detare në Tartus. Deri të premten, fotografitë satelitore treguan të paktën dy avionë transporti AN-124 në Khmeimim me trupat e tyre të përparmë në pozicion të hapur, me sa duket duke u përgatitur për të ngarkuar pajisjet ushtarake. Luftëtarët rusë janë ende të stacionuar në bazë dhe është vendosur një ombrellë e plotë kundërajrore, e cila herët a vonë do të duhet të kthehet në Rusi.

Burime në ushtrinë siriane, por edhe në shërbimet e sigurisë që kanë komunikim me rusët, i thanë Reuters se Rusia po tërheq forcat e saj nga vijat e frontit. Ajo është ende duke tërhequr pajisjet e rënda, ndërsa thuhet se po ikin oficerë të lartë të forcave të armatosura siriane. Megjithatë, burimet, të cilët folën në kushte anonimiteti, theksuan se duke pasur parasysh natyrën e ndjeshme të situatës, Rusia nuk po tërhiqet nga dy bazat e saj kryesore ushtarake dhe aktualisht nuk ka plane për t’i braktisur ato.