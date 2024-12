Motta nuk i zë besë krizës së Manchester City: Ekip për t’u admiruar, Guardiola ka fituar gjithçka

Thiago Motta nuk e beson krizën e Manchester City: "Mundem vetëm ta admiroj atë ka bërë". Pastaj i dërgon një mesazh “popullit bardhezi”: "Kualifikimi? Llogaritë bëhen në fund të ndeshjes".

Trajneri i Juventusit, në konferencën për shtyp, ka shprehur vlerësimin e tij për Manchester City dhe Pep Guardiolën, para përballjes së Champions League në “Allianz Stadium”. Ai theksoi se bilanci i këtij sezoni dhe rezultatet e skuadrës që drejton mund të shqyrtohen vetëm pas ndeshjes dhe jo përpara saj, duke lënë të kuptohet se kualifikimi është ende në lojë dhe gjithçka do të varet nga ajo që do të ndodhë në fushë.

Për kundërshtarin – "Sot do të përballemi me një skuadër me karakteristika të caktuara. Duhet të jemi të gatshëm të mbrohemi mirë kur ata sulmojnë dhe të luajmë me cilësi të lartë kur të kemi topin".

Për vizitën e John Elkann – "Po, mund të them se ishte kënaqësi për ne që erdhi të na vizitonte. Të gjitha detajet e tjera mbeten mes nesh".

Si do ta përballojë Manchester City: "Është e rëndësishme të jemi të vëmendshëm për atë që mund të kontrollojmë. Do të përballemi me një skuadër që i pëlqen të sulmojë, por mund t’ia vështirësojmë gjërat kur kemi topin. Duhet të kemi përqendrim maksimal në atë që duhet të bëjmë nesër".

Për lojtarët e dëmtuar – "Luan gjithmonë ai që e meriton, por është e qartë që nëse dikush është jashtë për një kohë të gjatë, ka nevojë për një periudhë kohe për t’u rikthyer në ritëm. Gjithsesi, gjithçka varet nga gjendja e lojtarit. Unë e marr parasysh gjithçka për të zgjedhur formacionin më të mirë të mundshëm, edhe sot do të jetë po kështu".

Për rikthimin e Douglas Luiz dhe McKennie – "Jam i lumtur për rikthimin e lojtarëve në grup. Ata janë të parët që kur nuk luajnë, nuk janë të lumtur. Është e rëndësishme të përballojmë çdo moment si ekip, ne e kemi bërë këtë".

Për gjendjen e Douglas Luiz – "Ai është mirë. Rasti i tij duhet të shqyrtohet mirë, sepse ka kaluar shumë kohë nga ndeshja e fundit. Do të shohim se si do të performojë në ndeshje dhe në stërvitje".

Për karakterin e skuadrës dhe përmbysjet: "Ne mund të përmirësohemi edhe në këtë drejtim. Jemi një skuadër e re dhe mund të rritemi në çdo aspekt të lojës. Pa dyshim, kemi treguar karakter dhe personalitet të madh shumë herë. Ne kemi solidaritet të madh në fushë, Kenan është një shembull i kësaj. Nëse pyesni një sulmues nëse do të donte të luante më pranë portës, ai do të thoshte gjithmonë po, por ai bën një punë të madhe për shokët e tij. Kjo është ajo që kërkohet për të luajtur në një klub të madh si Juventusi".

Për momentin e Manchester City – "Nuk mund të gjykoj se çfarë po i ndodh tani, mundem vetëm ta admiroj për atë që ka bërë në vitet e fundit. Manchester City ka treguar vlera të mëdha, ka fituar Champions League, Botërorin për Klube, Premier League katër herë radhazi…"

Për Guardiola – "Është jashtëzakonisht i fortë, veprat flasin për të. Ai ka fituar gjithçka dhe e ka bërë këtë me vazhdimësi, diçka që është shumë e vështirë".

Ku mund të përmirësohet skuadra e tij – "Unë kurrë nuk kam kërkuar justifikime për shkak të dëmtimeve. Çdo skuadër kalon momente të vështira. Ne i kemi përballuar situatat në mënyrën e duhur, duke punuar dhe qenë skuadër. Ndonjëherë ia kemi arritur, ndonjëherë jo. Duhet të vazhdojmë kështu dhe të përmirësohemi në çdo aspekt. Është e vështirë të them diçka të veçantë, sepse kemi potencial për t’u përmirësuar në gjithçka".

Për përballjen Haaland-Vlahovic – "Po flasim për dy sulmues të shkëlqyer, që luajnë në dy skuadra të mëdha. Unë nuk bëj krahasime. Jam i kënaqur me atë që po bën Dusan".

Për peshën e ndeshjes – "Është një ndeshje e Champions League midis dy klubeve të mëdha. Ne duhet të japim gjithçka në fushë për të konkuruar me një klub të madh. Pesha është relative. E vetmja gjë që ka rëndësi është fusha dhe ta fitojmë ndeshjen".