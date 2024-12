Los Angeles Galaxy, kampion për herë të gjashtë në MLS

SHBA – U desh të prisnim dhjetë vjet për të parë që Los Angeles Galaxy të fitonte sërish “MLS Cup”, emri zyrtar i finales së kampionatit të Amerikës së Veriut.

Fitorja ndaj New York Red Bulls (2-1), këtë të shtunë në stadiumin e saj modest, por të vluar Carson (26.812 spektatorë të pranishëm), ekskluziviteti kalifornian shtoi një titull të gjashtë në rekordin e saj (pas 2002, 2005, 2011, 2012 dhe 2014), më i kompletuari në event.

Ajo e ndërtoi suksesin e saj në çerekun e parë të një ore, duke shënuar shpejt dy gola. Përballë një kundërshtari që po luante vetëm finalen e tij të dytë dhe të pamësuar me këtë lloj ngjarjeje, lojtarët e Greg Vanney fituan përvojë. Ky është titulli i dytë për trajnerin që ka luajtur me Bastian (50 vjeç), fitues edhe me Toronton në vitin 2017.

Këtë vit, skuadra e tij nuk dominoi sezonin e rregullt, duke përfunduar në vendin e katërt në Konferencën Perëndimore, shumë larg atij të Lionel Messit, Inter Miami. Por ajo kishte meritën e zbulimit të vetes në ‘play-off’, duke shënuar tetëmbëdhjetë gola, një rekord.

Golin e parë e shënoi ganezi Joseph Paintsil, i ndihmuar nga një gabim me dorë nga portieri i Nju Jorkut, Carlos Coronel (9’). Në këtë proces, serbi Dejan Joveljic mori përsipër të rrisë rezultatin në 2-0 (13’). Pasi thuajse shënoi kundër skuadrës së tij, Sean Nealis zvogëloi rezultatin me një rikuperim të mirë nga një këndore e kthyer keq (28’).

Nën një diell rrezatues, në fund të fundit ishin shokët e spanjolit Riqui Puig, i dëmtuar në gjysmëfinale dhe i pranishëm në tribuna, si dhe gjermanit Marco Reus, i cili mbërriti gjatë verës, që fituan të drejtën për të ngritur trofe.