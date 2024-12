Deklarata e çuditshme e portierit të Real Madridit, e krahason Mbappe-n me një shishe ‘ketchup’-i…

Goli i shkëlqyer i Kylian Mbappé në fitoren e Real Madridit kundër Getafe është parë si një çlirim për "Los Blancos", ashtu edhe për sulmuesin francez. Pas ndeshjes, në zonën e intervistave, Thibaut Courtois foli gjerësisht për fillimin e vështirë të sezonit të Mbappé:

"Situata e tij është e ngjashme me atë që kam përjetuar vetë kur mbërrita këtu. Kërkesat e ‘Santiago Bernabéut’ dhe Real Madridit nuk janë të lehta. E di çfarë të pret, por nuk është kurrë e thjeshtë. Nuk mendoj se duhet të kërkojmë arsye për pak golat që ka shënuar. Ndonjëherë është çështje mendore.

Ai dëshiron të bëjë aq mirë, sa shpesh përfundon duke pasur efektin e kundërt. Sa më shumë përpiqesh, aq më pak ia del. Kylian duhet të jetë i qetë, i duruar, të bëjë mirë gjërat e thjeshta dhe pastaj të fokusohet te ato më të vështira. Duhet të vazhdojë të punojë fort në stërvitje, vetëm kështu do të vijnë golat".

Portieri belg është i bindur se Mbappé do të dalë nga kjo situatë dhe do të kapërcejë një fillim sezoni nën pritshmëritë e larta: "Duhet ta mbështesim dhe këtë po bëjmë. Shumë shpejt do të fillojë të shënojë shumë gola, siç bëri në Paris, Monako dhe me Francën. Ai është një lojtar i madh. E kam përballuar shumë herë si kundërshtar dhe i njoh cilësitë e tij.

Punon shumë, ka dëshirë dhe vullnet të fortë. Rasti i golit ishte ndoshta më i vështiri që kishte, në raste të tjera ishte thjesht fatkeq. Është si një shishe ‘ketchup’… Nuk ka rëndësi sa fort e shkund, fillimisht del pak, më pas del i gjithi papritur. Mendoj se kështu do të jetë edhe për të. Papritur, ai do të shpërthejë dhe do të shënojë shumë gola".