Flick mirëpret kthimin e Yamal nga dëmtimi, eviton ‘kuturisjet’ mediatike para Las Palmas

Doli në konferencë për shtyp, por nuk donte të linte tituj të mëdhenj për mediat. Hansi Flick, trajneri i Barçës ishte i qartë kur iu referua gjendjes së Lamine Yamal, i cili pasi humbi tri ndeshjet e fundit për shkak të dëmtimit në kyçin e këmbës, do të rishfaqet në fushë këtë të shtunë.

Për më tepër, gjermani theksoi se, pavarësisht ngjeshjes së kalendarit, po mendon vetëm ndeshjen e së shtunës kundër Las Palmas. Ndaj këtij kundërshtari, ai do të zgjedhë “lojtarët që janë më të mirët, pavarësisht minutave të grumbulluara”.

"Lamine është kthyer dhe është gati të luajë. Nuk kemi vendosur ende nëse do të startojë si titullar, por mund të luajë dhe do të luajë", – tha Flick, duke lënë të panjohur rolin që do të ketë anësori iberik. Fillimisht ideja ishte që Lamine të luante si zëvendësues, por ndjenjat e tij të mira bëjnë që të mos përjashtohet plotësisht nga 11-shja titullare.

Përveç anësorit, janë rikthyer Eric dhe Ferran, së shpejti pritet edhe Araujo: “Jemi në një situatë të mirë, ka shumë lojtarë që po kthehen nga lëndimi. Ky është një skenar i mirë për ne”.

Casadó u përjashtua me karton të kuq në Vigo, kështu që Pedri do të ketë nevojë për një partner të ri në mesfushë, ndërsa Gavi shihet favorit për këtë rol: "Pas kaq shumë kohësh i lënduar nuk është e lehtë të rikthehet në maksimum, por Gavi është në rrugën e duhur. Ai është 100% i përgatitur, nuk ka dyshim për këtë. Është një lojtar i ri dhe ka potencial të rritet më shumë”.

Flick dha më pak të dhëna kur u pyet për rotacione të mundshme të lojtarëve që kanë grumbulluar shumë minuta aktivizim, ose kanë shqetësime muskulore, siç është rasti i Íñigo Martínez: "Ne mendojmë cila është më e mira për ekipin, nuk na intereson ndeshjet e ardhshme. Duam të ruajmë intensitetin dhe imazhin e mirë të treguar ndaj Brestit. Minutat e grumbulluara nga lojtarët nuk kanë rëndësi në përzgjedhjen time për formacionin".

Flick iu referua edhe problemeve në Champions League, që po vuajnë skuadrat kandidate për titull si PSG, Real Madridi apo Manchester City. I matur, trajneri gjerman nuk donte të futej në ‘shtigje’ të rrezikshme: "Fokusohem në ekipin tim, nuk më interesojnë klubet e tjera. Nuk mund të analizoj se çfarë po ndodh diku tjetër. Mund të them se i uroj më të mirat Pep-it. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë, jam afër tij dhe shpresoj që gjërat të shkojnë më pozitivisht për të”.

Fillimisht, kur flitej për rinovimin e “Camp Nou”, u sigurua se Barça do të kthehej ‘në shtëpi’ për 125-vjetorin e saj. Në fund të fundit nuk ka ndodhur kështu. "Nuk kam asnjë informacion se kur do të luajmë përsëri në ‘Camp Nou’. Kjo është si kur blen një shtëpi të re, nuk ke një datë specifike dhe mund të shtyhet disa javë", – u kufizua trajneri në komente.

Ai që nuk do të jetë ende gati për përballjen kundër Las Palmas është Ronald Araujo. Uruguajani vazhdon të grumbullojë seanca stërvitore, duke bërë një pjesë të punës me shokët e skuadrës, por ende ka nevojë për hapin e fundit, përfundimin e të gjitha seancave cilësore me të njëjtin ritëm si pjesa tjetër e skuadrës.

I pyetur për uruguajanin, Flick shpjegoi se ideja është që këtë të diel ta testojë veten në një ndeshje të vogël stërvitore, në të cilën lojtarët e tjerë që dalin nga lëndimet do të përfitojnë gjithashtu nga kjo për të fituar besim në vetvete”.