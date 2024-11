Publikohet renditja e FIFA-s, zyrtarizohet Shqipëria në vazon e tretë!

ZVICER – Pas publikimit të renditjes së FIFA-s sot, janë konfirmuar kokat e serisë dhe procedurat për shortin paraprak të UEFA-s për Kupën e Botës FIFA 2026. Ekipet që kanë siguruar kalimin në çerekfinalet e Ligës së Kombeve të UEFA-s – Kroacia, Danimarka, Franca, Gjermania, Italia, Holanda, Portugalia dhe Spanja – do të jenë të shoqëruara në Vazon 1 nga kombëtaret me renditjen me të mirë të UEFA-s si Anglia, Belgjika, Zvicra dhe Austria.

Skuadrat e mbetura do të vendosen në grupet nga 2 deri në 5 sipas renditjes FIFA-s. Me fitoren e Sllovakisë ndaj Estonisë dhe të Republikës Çeke ndaj Gjeorgjisë, secila nga këto skuadra siguron një vend në Vazon 2.

Sipas procedurës, hedhja e shortit do të fillojë me Vazon 1 dhe do të vazhdojë me Vazon 2 deri në Vazon 5. Çdo vazo do të zbrazet plotësisht para se shorti të kalojë në tjetrën. Në përgjithësi, dhe për çdo vazo, skuadrat e nxjerra do të vendosen në rend të rritës nga Grupi A në Grupin L.

Skuadrat do të shortohen më 13 dhjetor 2024 në Zyrih, në dymbëdhjetë grupe prej katër dhe pesë skuadrash, ku çdo komb do të përballet me skuadrat e tjera të grupit të tij si në shtëpi, ashtu edhe në transfertë.

Skuadrat që do të shortohen në grupe prej pesë skuadrash do të nisin kualifikimet në mars, ndërsa ato në grupe prej katër ekipesh, në shtator. Të gjitha grupet do të përfundojnë në nëntor 2025.

Vazoja e parë – Franca, Spanja, Anglia, Portugalia, Holanda, Belgjika, Italia, Gjermania, Kroacia, Zvicra, Danimarka dhe Austria.

Vazoja e dytë – Ukraina, Suedia, Turqia, Uells, Hungaria, Serbia, Polonia, Rumania, Greqia, Sllovakia, Republika Çeke dhe Norvegjia.

Vazoja e tretë – Skocia, Sllovenia, Irlanda e Veriut, Shqipëria, Maqedoni e Veriut, Gjeorgjia, Finlanda, Islanda, Irlanda e Veriut, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe Izraeli.

Vazoja e katërt – Bullgaria, Luksemburgu, Bjellorusia, Kosova, Armenia, Kazakistani, Azerbajxhani, Estonia, Qipro, Ishujt Faroe, Letonia dhe Lituania.

Vazoja e pestë – Moldavia, Malta, Andorra, Gjibraltari, Lihtenshtajni dhe San Marino.