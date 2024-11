“Pronat e ushtrisë do kthehen në burim të ardhurash për zonat ku ndodhen’! Rama jep lajmin: Ministria e Mbrojtjes do të krijojë departamentin e veçantë

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Ministria e Mbrojtjes do të krijojë një departament të veçantë që do të merret me administrimin e pronave të ushtrisë e për t’i kthyer ato në burim të ardhurash për zonën dhe Ministrinë e Mbrojtjes.

Në fjalën e tij në prezantimit në Bulqizë të projektit për Parkun Tematik Retro, “Divizioni” një model inovativ i zhvillimit të turizmit që do të transformojë një zonë të degraduar dikur ushtarake, në një destinacion të ri për turistët, u shpreh se shteti nuk do të heqë dorë nga pronësia e këtyre pronave.

“Po hyjmë në një fazë të re të administrimit të pronave të ushtrisë, Ministria e Mbrojtjes po ngre një departament të veçantë të administrimit të tyre pa hequr dorë nga pronësia e shtetit, duke krijuar hapësira për partneritete të natyrave të ndryshme e duke i kthyer në çfarëdolloj rruge sipas projekteve këto asete të mbetura që vijojnë herë-herë të trajtohen si vendndodhje ushtarake ku nuk ka këmbë ushtari, në burim të ardhurash për zonën dhe Ministrinë e Mbrojtjes”, tha ai.