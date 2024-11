Shqipëria humbet me Ukrainën në Tiranë dhe bie në Ligën C

Kombëtarja shqiptare u mposht me rezultatin 1-2 nga Ukraina, në ndeshjen e fundit për fazën e grupeve në Ligën e Kombeve.

Humbje e hidhur për kuqezinjtë e Silvinjos, që zbresin në Ligën C, pasi mbyllën renditjen në vendin e fundit me 7 pikë.

Ishte një ndeshje me dy tablo, ku pjesa e parë foli për ukrainasit, që shënuan dy gola të shpejtë me Zinchenko në minutën e 5-të dhe Yaremchuk në minutën e 10-të.

Fraksioni i dytë foli për Shqipërinë, që ishte dominuese, duke gjetur golin me Bajramin me penallti nëminutën e 75-të, por vetëm kaq. Kombëtarja shqiptare e mbyll në vendin e fundit Grupin B1 me 7 pikë, po aq sa Gjeorgjia e vendit të tretë. Në vendin e parë shkoi Çekia me 11 pikë, ndërsa Ukraina e mbyll në vendin e dytë me 8 pikë.

Mbyllet sfida!

91’- Super Thomas Strakosha, i cili i mohon ukrainasve golin e tretë, me dy pritje spektakolare.

90‘- Akordohen 5 minuta shtesë.

89’- Zëvendësimi i fundit te Shqipëria. Seferi merr vendin e Laçit.

88’– Rrezikon Ukraina me Nazarenko, gjuajtja e të cilit ndalet nga portieri Strakosha.

78’- Çfarë mundësie për Shqipërinë për të barazuar shifrat. Nedim Bajrami merr një top të shkëlqyer nga Asllani, por gjuajtja devijohet dhe shkon jashtë.

77’- Largohet nga fusha Ramadani dhe në vendin e tij futet Tuci.

75’- Goooool Shqipëria 1-2! Nedim Bajrami nuk gabon nga penalltia, duke mposhtur portierin Trubin.

74’- Penallti për Shqipërinë. Uzuni u vjedh kohën portierit dhe fiton 11 metërsh për kuqezinjtë.

68’- Bajrami ndëshkohet me karton të verdhë, për ndërhyrje të gabuar ndaj Zabarnyi.

62’– Arlind Ajeti provon supergolin nga jashtë zone. Gjuajtja e fortë e mbrojtësit, ndalet me vështirësi nga portieri Trubin.

61’- Ndërhyrje vendimtare e Ismajlit, që i heq topin Sudakov. Mbrojtësi shpëton një aksion të rrezikshëm të miqve.

60’- Tjetër tentativë e dështuar e Bajramit nga jashtë zone, e cila shkon rivënie fundore.

58’– Zbritje e shpejtë e Shqipërisë, me Mitajn që pason te Uzuni. Sulmuesi provon me të majtën, por gjuajtja nuk ka koordinatat e duhura dhe shkon jashtë.

52’- Provon Nedim Bajrami me një gjuajtje të fortë nga distanca. Topi prek rrjetën e sipërme.

50’- Ernest Muçi i pafat. Dëmtohet dhe lë fushën e lojës, aktivizohet Arbër Hoxha në vendin e tij.

46’- Menjëherë rrezikshëm Uzuni, që i afrohet golit, por topi që kishte kaluar portierin largohet nga njëri prej mbrojtësve.

45′- Pjesa e dytë nis me dy zëvendësime te Shqipëria. Uzuni dhe Bajrami në fushë, marrin vendin e Dakut dhe Asanit.

Mbyllet pjesa e parë.

45+1’- Çfarë klasi nga Ernest Muçi! Fantazist i afrohet supergolit pas një lëvizje të bukur jashtë zone, por gjuajtja shkon ngjitur me shtyllën.

45’- Akordohet 1 minutë shtesë.

42’- Arlind Ajeti largon një top të rrezikshëm të ukrainasve në hyrje të zonës së Shqipërisë.

40’- Mundësi e artë për ukrainasit për golin e tretë. Mudryk shpërdoron një rast të mirë pranë portës së Strakoshës, duke gjuajtur jashtë.

31’- Arbitri ndal lojën. Mbrojtësi Konoplia shfaq probleme në fushë dhe kërkon ndihmën mjekësore.

26- Strakosha i mohon golin e tretë Ukrainës. Portieri i Shqipërisë reagon mirë ndaj gjuajtjes së Sudakov.

25- Qazim Laçi i afrohet golit. Mesfushori provon me një gjuajtje të fortë në zonë, por topi gjen rrjetën e jashtme.

18’- Mundësi e mirë për kuqezinjtë. Daku merr një top në mesfushë dhe pason për Muçin, por ky i fundit bllokohet nga Zinchenko në zonë.

17’ Zbret rrezikshëm Shqipëria me Asllanin që provon vertikalizimin për Dakun, por topi nuk arrihet nga sulmuesi.

15’- Shqipëria provon të reagojë duke dalë në sulm, por e ka të vështirë për të krijuar raste të pastra.

10’- Gol Ukraina 0-2! Miqtë e nisin takimin vrullshëm me dy gola të shpejtë. Yaremchuk nuk fal në zonë me kokë, duke mposhtur sërish Strakoshën.

5’- Gol Ukraina 0-1! Zhbllokohet sfida. Miqtë kalojnë në avantazh me anë të Zinchenko, i cili me një gjuajtje të bukur, e ndal topin në rrjetë.

0′– Sfida nis me një minutë heshtje për ndarjen nga jeta të 14-vjeçarit, Martin Cani.

20:45, 19 Nëntor 2024 Shqipëri-Ukrainë mbyllet me fitoren e miqve, kuqezinjtë zbresin në Ligën C

FORMACIONET ZYRTARE: SHQIPËRIA: Strakosha, Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Laçi, Asani, Muçi, Daku.

UKRAINA: Trubin, Mykolenko, Matviyenko, Zabarnyi, Konoplia, Kaliuzhnyi, Sudakov, Zinchenko, Hutsuliak, Mudryk, Yaremchuk.