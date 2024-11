RUSI- Vendimi i Uashingtonit për të lejuar Ukrainën të godasë Rusinë me raketa amerikane me rreze të gjatë veprimi mund të çojë në Luftën e Tretë Botërore dhe do të marrë një përgjigje të shpejtë, tha Vladimir Dzabarov, nënkryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Këshillit të Federatës, sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS.

Raportet dhe deklaratat e zyrtarëve amerikanë thanë se Uashingtoni i kishte dhënë Kievit dritën jeshile për herë të parë për të bombarduar territorin rus me raketa me rreze të gjatë veprimi, të furnizuara për ushtrinë ukrainase nga SHBA.

Ukraina planifikon të kryejë sulmet e saj të para me rreze të gjatë në ditët në vijim, thanë burimet, pa zbuluar detaje për shkak të shqetësimeve të sigurisë operacionale. Masa e SHBA-së vjen pas disa muajsh kërkesash të Volodymyr Zelenskyy për të lejuar ushtrinë e Ukrainës të përdorë armët amerikane për të goditur objektivat ushtarake ruse larg kufirit të saj.

Ndryshimi vjen pas vendosjes së trupave tokësore të Koresë së Veriut nga Rusia për të plotësuar forcat e veta, një zhvillim që ka shkaktuar alarm në Uashington dhe Kiev. Sulmet e para të thella ka të ngjarë të kryhen duke përdorur raketa ATACMS, të cilat kanë një rreze veprimi deri në 190 milje, sipas burimeve. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë ende nuk ka komentuar mbi këto raportime.