Meta reagon sërish nga burgu: Jam krenar që kam kundërshtuar këtë grusht shteti!

Ka reaguar sërish nga burgu përmes rrjeteve sociale ish-presidenti Ilir Meta dhe njëkohësisht kreu i Partisë së Lirisë.

Meta ka komentuar Reformën në Drejtësi, teksa bën një analizë për drejtësinë e re, që u votua me 140 vota më Parlament, por që siç shprehet qëllimi ka qenë që sipas tij, kryeministri Edi Rama të kapë të gjitha institucionet e drejtësisë.

Ndër të tjera kreu i PL-së thotë se “Ilir Meta si Kryetar i Kuvendit dhe Kryetar i LSI, si faktor përcaktues i mazhorancës në atë periudhë, ra dakord për Reformën në Drejtësi me kusht që ajo të ekzaminohej dhe certifikohej nga Komisioni i Venecias”.

Reagimi i plotë:

Tymnajat e propagandës rilindase që shpërndajnë papushim pseudoanalistët të cilët paguhen për dizinformim dhe disa protagonistë të dështuar të cilëve “Rilindja” u rezervon banaqet e studiove për të “afirmuar” opozitën e “re” tip 0,99 nuk mbulojnë dot faktet dhe të vërtetat e mëdha, që provojnë koherencën e Ilir Metës në raport me Kushtetutën në çdo kohë e sidomos me Reformën në Drejtësi, që në mënyrë antikushtetuese u kthye në Ramaformë si një kobure në duart e tij për të asgjësuar kundërshtarët kryesorë politikë dhe garantuar pandëshkueshmërinë e tij.

Së pari Ilir Meta si Kryetar i Kuvendit dhe Kryetar i LSI, si faktor përcaktues i mazhorancës në atë periudhë, ra dakord për Reformën në Drejtësi me kusht që ajo të ekzaminohej dhe çertifikohej nga Komisioni i Venecias.

Edhe kështu u bë dhe u votua, pavarësisht nga lojërat e Edi Ramës dhe McGonigalëve nga të dyja brigjet e Atlantikut.

Edhe kur Edi Rama bashkë me ata e prishi konsensusin që ishte arritur më parë falë insistimit tim dhe bllokuan Komisionin e Reformës Zgjedhore të mblidhej për të reflektuar konsensusin që ishte arritur, përsëri i keni të dokumentuara me zë e figurë momentet kur unë si Kryetar i Kuvendit ndërpreva seancën plenare dhe i thirra të dy ambasadorët që ishin në lozhë (të Ë dhe BE), si edhe Edi Ramën dhe Lulzim Bashën për t’u takuar për të kuptuar se kush po prishte konsensusin.

Dihet se i vetmi që nuk erdhi ishte Edi Rama pasi ai qëndronte pas gjithë kësaj intrige, që synonte kapjen e sistemit të drejtësisë direkt përmes ndryshimeve kushtetuese, gjë që nuk e arriti dot atëherë, ndaj u votua me 140 vota.

Por kuptohet, ai së bashku me McGonigalët e tij e arritën qëllimin më vonë dhe hap pas hapi.

Përmes zgjedhjes antikushtetuese të Prokurores së Përgjithshme, Arta Marku, kur Kushtetuta e votuar me 140 vota e përcaktonte qartë se Prokurori i Përgjithshëm zgjidhet me të paktën 84 vota.

Përmes kësaj zgjedhje antikushtetuese u kap Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) duke përdorur emërimet arbitrare dhe politike të Arta Markut.

Dhe natyrisht edhe SPAK-u që kemi sot është produkt i këtyre akteve antikushtetuese e politizuese në ekstrem, përveç procesit të vetting-ut, që dihet botërisht se ishte dhe mbetet i kontrolluar nga Qeveria e personalisht nga Ëngjëll Agaçi, Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë dhe përgjegjësi kryesor ligjor për të gjitha aferat e paligjshme (inceneratorët, PPP-të, ligjet me porosi) të miratuara nga Qeveria.

Si President një javë përpara se të mbaronte afati i Prokurorit të Përgjithshëm (Adriatik Llalla) i kam kërkuar drejtuesve të opozitës që të propozonin disa standarde transparente për zgjedhjen e Prokurorit të ri të Përgjithshëm në një konferencë shtypi publike bashkë me Presidentin e Malit të Zi, Filip Vujanoviç.

Por opozita jo vetëm që nuk ndërmorri asnjë hap për të parandaluar skenarin e lexueshëm të Ramës për kapjen e Prokurorisë, por edhe pasi hodhi shashka tymyese në sallën e Kuvendit kur u zgjodh Arta Marku me 69 vota, nuk u ankua në Gjykatën Kushtetuese edhe pse ajo ishte ende funksionale dhe shkelja e Kushtetutës ishte shumë flagrante.

Kështu u kap prej fyti sistemi i hetimit në Republikën e Shqipërisë.

Në këtë mënyrë u veprua edhe me gjykatat.

Besoj se nuk është e lehtë të harrohet Mitingu i jashtëzakonshëm i 2 Marsit 2020, i thirrur nga unë si President i Republikës në mbrojtje të Kushtetutës dhe sidomos të Gjykatës Kushtetuese, që po grabitej dhunshëm nga Edi Rama me ndihmën e McGonigalëve të cilët jo vetëm nxitën Dvoranin të bënte falsifikime por edhe i bënë shantazh Presidentit të Republikës të pranonte betimin e gjyqtares te noteri te Lana.

Kjo përplasje parimore dhe jo për përgjegjësinë time solli edhe Manifestimin madhështor të 2 Marsit, pas të cilit mazhoranca u detyrua të tërheqë projektligjin antikushtetues të betimit të gjyqtarëve te Lana dhe jo te Presidenti i Republikës.

Për këtë konflikt u investua Komisioni i Venecias që i dha të drejtë Presidentit të Republikës dhe bëri përgjegjës Z. Dvorani për shkeljen e Kushtetutës dhe procedurave.

Për këtë çështje Presidenti i Republikës e paditi Z. Dovrani në SPAK, por kjo çështje jo vetëm s’u hetua kurrë, por përgjigjia ishte se mbyllet meqënëse nuk kishte sjellë pasoja. (!)

Pra zvarritja e ndërtimit të Gjykatës Kushtetuese prej vitesh, konfliktet e hapura e të panevojshme President-Parlament nuk ishin pasoja dhe cënimi i besueshmërisë të institucionit më të rëndësishëm që mund të ketë një vend demokratik i vërtetë, që është Gjykata Kushtetuese.

Djegia e mandateve të opozitës e përshpejtoi kapjen totale jo vetëm të drejtësisë, por edhe të gjithë institucioneve të tjera të pavarura në vend.

Ndaj për të gjithë ata që përrallisin se mirë t’i bëhet Ilir Metës se vetë e votoi Reformën, përgjigjia ime është se jam krenar që kam kundërshtuar në çdo moment këtë grusht shteti që ndodhi në vendin tonë dhe këtë betejë do ta vazhdoj deri në çmontimin e tij.

Denoncimet e mia të vazhdueshme ndaj kapjes së Reformës në Drejtësi dhe instalimit të grushtit të shtetit sigurisht që do kishin dhe do të kenë pasojat e tyre edhe për mua, të cilave as u jam shmangur dhe as do t’u shmangem ndonjëherë.

Edhe rrëmbimi im ishte një tregues i këtij grushti shteti, ku SPAK nxjerr urdhër-arrestin të bazuar në një ligj që është shfuqizuar 4 vite më parë.

Ku Policia del mbi vetë urdhrin e SPAK-ut dhe përdor për rrëmbimin e ish-Presidentit dhe kryetarit të Partisë së dytë opozitare, në kundërshtim me ligjin dhe funksionet e tyre Forcat Speciale Operacionale me maska, të paidentikuar, pa asnjë shkresë dhe duke hyrë me armatim të rëndë në makinë dhe duke përdorur makina private për rrëmbimin.

Ndërsa për gjykatat “afërmendsh” ato noterizojnë paligjshmëritë dhe arbitraritetin, sepse Kushtetuta, Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, parimet e shtetit të së drejtës, prezumimi i pafajësisë dhe procesi i rregullt ligjor nuk ekzistojnë.

Ndaj Indekset e Drejtësisë janë pas Vietnamit dhe Bjellorusisë.

Ndaj dhe Buxheti 2025 ka dënuar me varfërim të mëtejshëm shumicën dërrmuese të shqiptarëve, që s’do të kenë as rritje page, as rritje pensioni, as rritje të ndihmës ekonomike dhe as më shumë mbështetje për arsimimin e fëmijëve të tyre dhe as për shëndetin e tyre.

Ndërsa “krimet intelektuale”, si inceneratorët që nuk ekzistojnë të “Rilindjes” do të vazhdojnë të jetë përfituesit kryesorë të buxhetit të shtetit.

Po kështu edhe SPAK-u që pret të shpërblehet pas zgjedhjeve në Maj 2025 me një mandate tjetër 9-vjeçar për shërbimet e pafundme që i ka bërë për të mbuluar krimet zgjedhore, për goditjet politike ndaj drejtuesve kryesorë të opozitës që i ka izoluar dhe “krimet intelektuale”, që vetëm SPAK-u nuk i shikon