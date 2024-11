Trajneri i Çekisë: ‘Kemi ardhur në Tiranë për të fituar!’

TIRANE – Ivan Hasek, trajner i Çekisë foli në konferencë për shtypin për ndeshjen e nesërme me Shqipërinë në “Air Albania”. Fillimisht preku temën e mungesave të shumta në ekipin e tij: “Ne pritnim të kishim disa mungesa, por në fund doli që ishin të tre mbrojtësit. Megjithatë, kemi lojtarë me eksperiencë në futbollin ndërkombëtar, i kemi përzgjedhur në bazë të formës së tyre dhe besoj se do të jenë në gjendje të bëjnë detyrën siç duhet. Fillimisht uroj që të gjithë ta përballojnë stërvitjen e fundit dhe të jenë në shëndet të mirë. Ne kemi përgatitur variante të ndryshme për çdo situatë që në Pragë”.

Objektivi: “Ne kemi një objektiv të qartë dhe ai është që të kalojmë grupin në vendin e parë. Është në lojë edhe vendi në Kupën e Botës, ndaj duam të përfundojmë të parët në grup edhe nga ky këndvështrim. Nuk dua të bëj llogari apo të them se do ta preferoja një barazimin. Objektivi është të fitojmë grupin”.

Forma e Shqipërisë: “I kemi parë në ndeshje të ndryshe, ata janë një skuadër cilësore me një trajner të shkëlqyer. Është një skuadër që mund të luajë çdo stil, të sulmojë lart, por në të njëjtën kohë të luajë edhe në qendër apo e tërhequr me një bllok në thellësi pa asnjë lloj problemi dhe të shkojë në kundërsulme. Ata kanë lojtarë cilësorë për ta bërë një gjë të tillë. Ne nuk duam që të shohim një përsëritje të asaj që ndodhi në ndeshjen e vitit të kaluar, kur lojtarët tanë u dorëzuan përballë atmosferës në stadium, bënë shumë gabime dhe gabuan në kundërsulme. Tranzicioni drejt sulmit i Shqipërisë është shumë i shpejtë dhe vdekjeprurës”.

Frikë nga goditjet nga distanca? “Ne e dimë për të gjithë lojtarët që mund të shënojnë gola të tillë. Do të mundohemi që të mbrohemi në një mënyrë të tillë që të mos i lejojmë në situata të tilla, pasi janë situata të rrezikshme. E dimë që shqiptarët janë mjaft të aftë në këto lloj gjuajtjesh”.