Horoskopi javor i Paolo Fox nga 11 deri më 17 nëntor 2024: të 12 shenjat

Lexoni horoskopin e javës së re nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike për javën nga 11 deri më 17 nëntor 2024 për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, përkthyer nga noa.al.

Në horoskopin javor të Paolo Fox nga 11 deri më 17 nëntor 2024, Venusi luan një rol qendror për shenjat e ujit, ndërsa Marsi ndez shenjat e zjarrit. Por ka edhe Mërkuri, gati për të vënë në dyshim planet e shenjave të tokës dhe një majë energjie hënore për ato ajrore.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Dashi, këtë javë keni në qendër të vëmendjes punën. Marsi ju jep vendosmërinë e nevojshme për të përballuar një sfidë kërkuese, por kini kujdes të mos jeni shumë impulsivë! Mos nxirrni menjëherë përfundime, veçanërisht të martën dhe të mërkurën: mendoni para se të veproni. Afërdita ju buzëqesh në fundjavë, duke ju dhënë një të shtunë me emocione romantike. Përfitoni nga kjo energji për t’iu përkushtuar një mbrëmjeje të veçantë me të dashurin tuaj.

Këshillë: Bëni një pushim nëse ndjeni se po rritet tensioni, veçanërisht të enjten.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi, e dimë që jeni këmbëngulës si pak të tjerë, por këtë javë mund të ndiheni pak kokëfortë. Mërkuri përpiqet të testojë durimin tuaj dhe puna juaj mund të vuajë. E marta është dita ideale për të zgjidhur çdo keqkuptim: sqarohuni me kolegët para se të bëhen probleme më të mëdha. Në planin e dashurisë, fundjava sjell lehtësim të ëmbël, sajë Venusit që ofron takime emocionuese për beqarët.

Këshillë: Mos u bëni kokëfortë, dëgjoni të tjerët, sidomos të enjten!

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët, java juaj do të jetë një shpërthim energjie dhe idesh të reja. Me Mërkurin në shenjën tuaj, do të keni qartësi mendore të lakmueshme: shfrytëzojeni këtë moment për të rregulluar projektet tuaja, veçanërisht të mërkurën dhe të enjten. Në lidhje, yjet ju këshillojnë të hapeni më shumë ndaj partnerit apo atij personi të veçantë. Të shtunën, Hëna mund t’ju bëjë veçanërisht empatikë.

Këshillë: Jepini vetes momente heshtjeje për ta mbajtur mendjen të pastër.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Gaforrja, horoskopi i javës ju sugjeron të përqendroheni te komunikimi, veçanërisht në familje. Mërkuri ju inkurajon të zgjidhni ato keqkuptime që keni mbartur për një kohë. E mërkura mund të jetë dita ideale për një sqarim. Megjithatë, në dashuri, Afërdita rindez pasionin në çift, por beqarët do të duhet të presin pak. Ndonjë këshillë? Jini të qartë me ata që ju rrethojnë.

Këshillë: Shmangni viktimizimin, merrni gjërat në duart tuaja dhe jini të sigurt!

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, me Marsin në favorin tuaj, keni një javë plot vendosmëri. Në punë, kjo energji do t’ju lejojë të avanconi projekte ambicioze, por mos harroni të mos i impononi shumë idetë tuaja, sidomos të enjten. Për ata në çift, Venusi rindez shkëndijën; Beqarët mund të kenë takime interesante gjatë fundjavës. Mos u bëni shumë kërkues, zemra ka nevojë për lehtësi.

Këshillë: Kushtojini pak kohë vetes, pak relaksim nuk bën dëm.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha, Mërkuri është në anën tuaj dhe ju ndihmon të riorganizoni idetë dhe prioritetet tuaja. Në punë, shfrytëzojeni këtë moment për të planifikuar hapat e ardhshëm, veçanërisht mes të mërkurës dhe të premtes. Në dashuri mund të jeni pak kritik, ndaj përpiquni të mos e teproni. Fundjava do të jetë ideale për t’u kujdesur për veten dhe për të rimbushur bateritë tuaja.

Këshillë: Mos iu drejto me gisht të tjerëve, por fokusohu në atë që mund të përmirësosh.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja, këtë javë fokusohet në gjetjen e ekuilibrit të duhur. Afërdita ju dhuron momente të ëmbla me partnerin, por mos i lini pas dore miqtë. E enjtja do jetë një ditë ideale për të zgjidhur një çështje që ju shkon për zemër. Në planin e punës, përpiquni të shmangni konfliktet, veçanërisht me kolegët më kokëfortë.

Këshillë: Mos harroni se ndonjëherë duhet të bëni kompromis!

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi, horoskopi i javës ju fton të reflektoni për disa ndryshime të rëndësishme, sidomos në punë. Marsi ju jep energji për të përballuar sfidat, por kini kujdes që të mos bëheni shumë të ngurtë në opinionet tuaja. E premtja është dita ideale për t’iu përkushtuar mirëqenies fizike dhe mendore. Në dashuri, është një kohë rinovimi dhe rizbulimi.

Këshillë: Mos kini frikë të ndryshoni mendje, edhe rritja vjen prej andej.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari, java juaj është plot surpriza dhe mundësi! Me Marsin dhe Venusin në aspekt të mirë, mund të gjeni frymëzime të reja në fushën e punës dhe krijuese. Në fundjavë dashuria do jetë protagoniste, sidomos për beqarët që mund të bëjnë takime interesante. E marta është dita ideale për të bërë një udhëtim apo ekskursion të vogël.

Këshillë: Lëreni veten në rrjedhë, jo gjithçka duhet të planifikohet gjithmonë.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi, është një javë introspeksioni dhe rritjeje. Mërkuri ju fton të shikoni brenda vetes për të kuptuar se çfarë dëshironi në të vërtetë. E mërkura është dita më e mirë për të vlerësuar situatën, si në punë ashtu edhe në marrëdhëniet personale. Në dashuri, Afërdita është në aspekt të mirë dhe favorizon marrëdhënie të qëndrueshme, por tregohuni më të hapur ndaj dialogëve me partnerin.

Këshillë: Ndaloni së marrëi gjithçka shumë seriozisht, merrni frymë dhe lëreni.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori, Mërkuri ju stimulon të jeni edhe më kreativë dhe inovativë, sidomos në punë. E marta dhe e enjtja mund të jenë plot me njohuri. Edhe në dashuri, është koha të shikoni përpara me optimizëm. Të shtunën, një propozim i papritur mund të ndryshojë këndvështrimin tuaj.

Këshillë: Mos e humbisni përballjen me realitetin, veçanërisht në marrëdhëniet me të tjerët.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit, këtë javë ndjeshmëria juaj do të testohet. Afërdita ju fton të kujdeseni për ata që doni, veçanërisht të premten. Megjithatë, në punë, Mërkuri mund t’ju shkaktojë disa keqkuptime me kolegët: qëndroni të qetë dhe mos e humbni durimin. Në fundjavë, relaksohuni dhe gjeni kohë për kreativitetin tuaj.

Këshillë: Mos lejoni që emocionet t’ju pushtojnë, qëndroni me këmbë në tokë.

