UJORI – Horoskopi javor i Paolo Fox 11 deri 17 nëntor 2024

Të nderuar lexues ky është horoskopi i personalizuar dhe analitik i javës 11 deri 17 nëntor 2024 nga Paolo Fox për shenjën Ujori.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori, Mërkuri ju stimulon të jeni edhe më kreativë dhe inovativë, sidomos në punë. E marta dhe e enjtja mund të jenë plot me njohuri.

Edhe në dashuri, është koha të shikoni përpara me optimizëm.

Të shtunën, një propozim i papritur mund të ndryshojë këndvështrimin tuaj.

Këshillë: Mos e humbisni përballjen me realitetin, veçanërisht në marrëdhëniet me të tjerët.

DASHURIA: Dashuria mund të lindë papritur, edhe pas një periudhe të gjatë izolimi.

Tani për tani mund ta gjeni veten të emocionuar si kurrë më parë.

Nëse lidhja juaj në çift ka baza të forta, është e mundur, në të njëjtën kohë, të sqaroni gjithçka që është e gabuar.

Duhet të përgatisim terrenin për hyrjen e Venusit në shenjën që nga dhjetori do të sjellë më shumë emocione dhe dëshirë për dashuri dhe sidomos bashkërendim të gjërave.

PUNË: Kujdes me kolegët, jo të gjithë janë në anën tuaj. Çështjet ligjore duhet të trajtohen me kujdes, si dhe disa çështje punësimi, sepse një kontratë ose marrëveshje mund të rishikohet me të meta.

Marsi në opozitë sugjeron se ka gjithmonë shumë bezdi dhe nervozizëm për të mbajtur nën kontroll, sidomos të enjten.

MIRËQENIA: Do të ndiheni mjaft të shqetësuar, ekziston rreziku për të fjetur keq në netët e mesjavës, një çaj i mirë bimor i pirë një natë më parë mund të jetë i dobishëm.

Për fat të mirë fundjava është në anën tuaj. Detyrojeni veten të keni pak më shumë durim dhe bëni kujdes për organizmin tuaj. Sytë janë aktualisht pak delikatë.