LUANI – Horoskopi javor i Paolo Fox 11 deri 17 nëntor 2024

Të nderuar lexues ky është horoskopi i personalizuar dhe analitik i javës 11 deri 17 nëntor 2024 nga Paolo Fox për shenjën Luani.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, me Marsin në favorin tuaj, keni një javë plot vendosmëri.

Në punë, kjo energji do t’ju lejojë të avanconi projekte ambicioze, por mos harroni të mos i impononi shumë idetë tuaja, sidomos të enjten.

Për ata në çift, Venusi rindez shkëndijën; Beqarët mund të kenë takime interesante gjatë fundjavës.

Mos u bëni shumë kërkues, zemra ka nevojë për lehtësi.

Këshillë: Kushtojini pak kohë vetes, pak relaksim nuk bën dëm.

DASHURIA: Horoskopi juaj flet për pasione të luftuara dhe për rrjedhojë imponuese, Marsi në shenjë sjell energji të madhe në nivel emocional, këtë javë mund të shkaktojë edhe disa mosmarrëveshje.

Priten dhe shqetësime rreth të premtes, kujdes mos nxitni mosmarrëveshje të parëndësishme vetëm për arsye krenarie. Kjo sepse ju ecni me parimin dua të bëj si them unë, por jo të gjithë janë dakord.

Megjithatë, favorizohen marrëdhëniet e rastit dhe historitë që lindin për argëtim, ku e diela duket se do të jetë dita më intriguese.

PUNA: Dëshironi të përballeni me sfida të reja dhe të fitoni, kjo është në natyrën tuaj.

Në këtë nëntor keni mundësinë të merrni ndryshime, variacione, do të kaloni në veprim të drejtpërdrejtë, sigurisht që nuk jeni tipi që prisni në heshtje vendimet e të tjerëve.

E në.këtë drejtim, do të mund të përjetoni edhe ditë të vrullshme në të cilat do të jetë gati-gati si dukuri spontane që ju të dilni me torbë bosh edhe pse idetë tuaja vlejnë.

MIRËQENIE: Ju duhet të ushqeni trupin tuaj në mënyrë të ekuilibruar dhe mundësisht të merrni një trajtim të vogël të bazuar në vitamina, nëse ju rekomandon mjeku.

Disa shqetësime janë normale kur ka stres, do të nevojitet pak vëmendje e shtuar sidomos të premten.

