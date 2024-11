AKREPI – Horoskopi javor i Paolo Fox 11 deri 17 nëntor 2024

Të nderuar lexues ky është horoskopi i personalizuar dhe analitik i javës 11 deri 17 nëntor 2024 nga Paolo Fox për shenjën Akrepi.

Lexo të gjitha shenjat e tjera këtu.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi, horoskopi i javës ju fton të reflektoni për disa ndryshime të rëndësishme, sidomos në punë.

Marsi ju jep energji për të përballuar sfidat, por kini kujdes që të mos bëheni shumë të ngurtë në opinionet tuaja.

E premtja është dita ideale për t’iu përkushtuar mirëqenies fizike dhe mendore. Në dashuri, është një kohë rinovimi dhe rizbulimi.

Këshillë: Mos kini frikë të ndryshoni mendje, edhe rritja vjen prej andej.

DASHURIA: Pas javëve të stuhishme më në fund duket se në dashuri ka më shumë stabilitet, periudha e ardhshme konfirmon lajmet.

Ka vetëm një minimum durimi me Demin, Ujorin, megjithatë horoskopi juaj i dashurisë dhe gjithashtu qëndrimi juaj ndaj ndjenjave do të ndryshojë rrënjësisht, nuk ka kufizime nëse keni ndërmend të dilni me një person.

E shtuna dhe e diela janë ndër ditët më interesante.

PUNA: Duhet të zgjidhni ende një problem me paratë, të pranoni një ndryshim që ka ndodhur së fundmi, si zakonisht varet nga mosha.

Të rinjtë mund të fillojnë projekte edhe në qytete të tjera, të rriturit edhe nëse kanë një plan pensioni e dinë mirë se çfarë të bëjnë dhe sigurisht që nuk do të mbyllen në shtëpi.

Në përgjithësi një javë interesante pavarësisht disa bezdisjeve të martën.

MIRËQENIA: Fillojmë me pak dhimbje dhe shqetësime të tepërta, nëse vuani nga probleme reumatizmale apo kyçesh, konsultohuni me një ekspert.

Pjesa e dytë e javës është shumë më e mirë, saqë mund të organizoni diçka të këndshme edhe të dielën.

