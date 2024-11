BINJAKËT – Horoskopi javor i Paolo Fox 11 deri 17 nëntor 2024

Të nderuar lexues ky është horoskopi i personalizuar dhe analitik i javës 11 deri 17 nëntor 2024 nga Paolo Fox për shenjën Binjakët.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët, java juaj do të jetë një shpërthim energjie dhe idesh të reja. Me Mërkurin në shenjën tuaj, do të keni qartësi mendore të lakmueshme: shfrytëzojeni këtë moment për të rregulluar projektet tuaja, veçanërisht të mërkurën dhe të enjten.

Në lidhje, yjet ju këshillojnë të hapeni më shumë ndaj partnerit apo atij personi të veçantë.

Të shtunën, Hëna mund t’ju bëjë veçanërisht empatikë.

Këshillë: Jepini vetes momente heshtjeje për ta mbajtur mendjen të pastër.

DASHURIA: Sapo jeni kthyer nga një periudhë tensioni të brendshëm, intolerance ndaj atyre që nuk kanë mundur të kuptojnë nevojat tuaja.

Afërdita ka qenë në kah të kundërt për një kohë të gjatë, por tani gjërat kanë ndryshuar.

Dhe ata që kanë një marrëdhënie të këndshme do të kërkojnë më shumë konfirmim: mos harroni se dashuritë e reja janë një referencë e po aq edhe sprovë, sepse, disa probleme mund të shfaqen sërish nëse duke qenë në çift do të keni të bëni me një partner që nuk i kupton nevojat tuaja.

PUNA: Ata që punojnë në sektorin informatik do të kemë diçka më shumë për të dhënë dhe ofruar, fitore të mundshme me Jupiterin në shenjë, por ka kaos përreth.

Që nga fillimi i muajit, planetët kundërshtarë ju shohin duke luftuar.

Disa mund të propozojnë një projekt që do të duhet të modifikohet, ose do të hartoni një program gjërash për të bërë që të përfshiheni në radhë të parë ju vetë, me një angazhim të konsiderueshëm.

Kështu që nuk do të mungojnë mundësitë por do t’ju duhet të luftoni kundër disa armiqve pak a shumë të fshehur.

Rikuperoni financat, brenda pak muajsh lajme pozitive për një mosmarrëveshje me një institucion ose mund të arrini zhbllokimin e një çështjeje ligjore brenda ditëve.

MIRËQENIA: Përfitoni nga kjo javë interesante për të rikuperuar energji të mira.

Mundohuni të kapërceni çdo pavendosmëri, do të jetë më e lehtë.

Momenti pra mbetet i favorshëm për një rikuperim të mirë psikofizik, fundjava do jetë në anën tuaj.

