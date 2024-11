Aksident tragjik në Pajovë të Peqinit. Makina përplas për vdekje 10-vjeçarin

Një aksident tragjik ka ndodhur në fshatin Pajovë, Peqin, ku një automjet i markës Volkswagen me targa AA769ZB ka përplasur një fëmijë 10-vjeçar, i cili po kthehej në shtëpi.

Për fat të keq, për shkak të përplasjes së fortë, fëmija ka humbur jetën.

Sipas informacioneve viktima është identifikuar si Enjo Tabaku.

I mituri ka gjetur vdekjen e menjëhershme për shkak të plagëve të shumta.

Ndërkohë bëhet me dije se dy shoferët e makinave janë shoqëruar në polici.

Autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar shkakun e këtij aksidenti të rëndë.

Elbasan/Informacion paraprak

Rreth orës 14:10, në aksin rrugor "Elbasan-Peqin", në fshatin Pajovë, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin M. P., 39 vjeç, me automjetin me drejtues shtetasin M. S., 45 vjeç. Nga përplasja, shtetasi M. P. ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit, i cili ka dalë nga rruga dhe ka përplasur një të mitur 10-vjeçar që ka qenë duke lëvizur në anë të rrugës. Si pasojë e përplasjes, i mituri ka humbur jetën.

Të dy drejtuesit e automjeteve janë shoqëruar në ambientet e Policisë, për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.