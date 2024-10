Moment dramatik te Al Nassr, Ronaldo gabon nga penalltia, i kushton eliminimin nga kupa skuadrës

Dramë te Al Nassr. Skuadra e Stefano Piolit është eleminuar në mënyrë të papritur nga Kupa e Arabisë. Al Nassr u mund 0-1 nga Al Taaëon, në ndeshjen e luajtur në King Saud University Stadium (Riyadh).

Në këtë sfidë, Cristiano Ronaldo pati shansin e artë për të barazuar shifrat në fund, por gaboi nga pika e bardhë e penalltisë. Gjuajtja e CR7 përfundoi jashtë, me zhgënjimin që ishte shumë i madh për ekipin që synonte të fitonte këtë kompeticion.

Ronaldo missed a pen and knocked his team out of the competition 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/aG8cgqjHCF

— . (@Pxxdressi) October 29, 2024