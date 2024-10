Tetova iu frikësohet kurbinasve: Së fundi kanë mundur Vllazninë dhe barazuar me Tiranën

Java e 11-të e Superiores do të luhet nesër dhe pasnesër, në dy ditë. Për momentin kryeson Partizani, i ndjekur nga Egnatia, kampione në fuqi, me një pikë më pak. Trajneri i skuadrës rrogozhinase, Edlir Tetova doli në konferencë për shtyp dhe u shpreh si më poshtë, në prag të ndeshjes ndaj Laçit:

“Nësër do të kemi mungesa, kapiteni kryesor dhe zëvendësi. Pra, janë mungesa të rëndësishme, por mendoj se pjesa tjetër që do t’i zëvendësojë do të dëshmojë nivelin e duhur. Do të jetë përballje e fortë, sepse Laçi vjen nga dy paraqitje pozitive. Ka mundur Vllazninë dhe barazuar me Tiranën. Gjithsesi, pres një ndeshje të bukur.

Pretendime për gjykimin? Sigurisht që çdo situatë ka problematikat e veta, duhet gjykuar pak me mendje më të kthjellët, por nuk më takon mua. Janë kompetenca të tjetër kujt ato të gjykimit, thjesht duhet të rregullojmë gjërat tona si ekip në ndeshjet në vazhdim.

Egnatia nuk ka ngërç në sulm. Dy sezonet e fundit, golat kanë qenë të shpërndarë, nuk kemi pasur golashënues fiks. Pra, kjo pjesë nuk do të jetë problem. Duhet të kemi vetëm kthjelltësi dhe pjekuri para portës kundërshtare, t’i shfrytëzojmë sa më mirë rastet e krijuara.

Situata e Lushkjes? Ishte çështje kohe, prandaj e kam zgjedhur të jetë në ekip. Është lojtar që ka kualitet, i duhet dhe pak kohë të përshtatet me ekipin tonë, kështu që le të presim. Rivaliteti i këtij kampionati? Ekipet janë aty-aty, Laçi po tregon formë të mirë, është skuadër për t’u vlerësuar.

Sa për renditjen, është thjesht java e 11-të, mbeten edhe shumë ndeshje deri në fund. Diferenca jonë aktuale nga kreu është vetëm një pikë, le të presim si do të shkojë kampionati. Koha është armiku numër 1 i trajnerit, siç është dhe impenjimi më i madh për t’i sjellë lojtarët në formë. Janë shumë lojtarë që i kemi ndërruar nga sezoni i kaluar, duhen të përshtaten me mënyrën tonë të lojës.

Dëmtimet? Ndodhën javët e para, për shkak të goditjeve në ndeshje, që nuk mund t’i shmangim. Kartonët janë shqetësim, sepse nuk e kam në asnjë moment grupin e plotë. Të shpresojmë në ecuri më të mirë, me lojtarët kemi biseduar se çfarë duhet të përmirësojmë.

Kemi disa lojtarë të ardhur merkaton e verës, ndaj kemi dhe probleme kohezioni. Derisa të gjithë ta kuptojnë formatin tonë të lojës, sigurisht që do të ketë oshilacione. Rivalët e titullit? Deri tani nuk ka shumë diferenca mes ekipeve. Pjesa e dytë e sezonit, nga janari e tutje do të shikojmë ekipet që janë me të vërtetë pretendentë.

Parashikim për ndeshjen ndaj Laçit? Nuk jam tifoz i parashikimeve, por uroj që skuadra ime të bëjë mirë, të jetë në detyra dhe çdo gjë t’i përkasë fushës. Përderisa jemi të gjithë me pikë të barabarta, ose aty-aty në renditje, mendoj se të gjithë janë në garë për ‘Final Four’. Pra, nuk mund të evidentoj një rival kryesor për titull, momentalisht”.