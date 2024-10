Fernandes përshëndet Ten Hag: Shpresoj që tifozët e Manchester United të të kujtojnë për mirë

Mesfushori i Manchester United, Bruno Fernandes, ka dashur të përshëndesë dhe falënderojë trajnerin Erik ten Hag, i cili u shkarkua mëngjesin e djeshëm nga klubi anglez, përmes kanaleve të tij sociale.

“Faleminderit për gjithçka shef! Vlerësoj shumë besimin dhe momentet që ndamë bashkë, të uroj gjithë të mirat për të ardhmen. Edhe nëse periudha e fundit nuk ka qenë pozitive, shpresoj që fansat e Manchester United mund të kujtojnë gjërat e mëdha që trajneri ka bërë për klubin tonë”.

Shkarkimi i trajnerit holandez – Erik ten Hag është shkarkuar nga posti i trajnerit të Manchester United. Holandezi u informua për vendimin e klubit të hënën në mëngjes dhe largohet nga “Old Trafford” pas dy vite e gjysmë në krye të “Djajve të Kuq”. Kujtojmë se ndeshja e fundit e humbur, në një seri negative, ishte ajo e Premier League ndaj West Ham United, të dielën.

Ky rezultat e la skuadrën në fjalë në vendin e 14-të të renditjes aktuale të Premier League, me 7 pikë larg zonës së kualifikimit në Champions League. Me holandezin në stol, Manchester United ka marrë 3 fitore në kampionat nga 9 ndeshje në Premier League dhe vetëm 4 fitore në 14 ndeshje në total, në të gjitha garat.

Klubi tani po punon për trajnerin e ardhshëm, me ish-sulmuesin Ruud van Nistelrooy, i rekrutuar në verë për të punuar së bashku me Ten Hag, i cili ka marrë përgjegjësinë e vazhdimin të punës mbi baza të përkohshme, bashkë me pjesën tjetër të stafit teknik, që mbetet në pozicion për momentin.

Kujtojmë se holandezi u emërua trajner i “Djajve të Kuq” në prill 2022 dhe i udhëhoqi ata drejt dy trofeve vendas, duke fituar ‘Carabao Cup’ më 2023 dhe ‘FA Cup’ më 2024.