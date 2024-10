‘Kërcënimi’ i Vinicius për të ardhmen: Do të bëj 10-fish më shumë, ata nuk janë gati për mua

Sapo përfundoi gala-ja e “Topit të Artë”, Vinicius reagoi përmes rrjeteve sociale me një mesazh enigmatik, në të cilin tashmë shikonte nga e ardhmja: "Do të bëj 10-fish më shumë, ata nuk janë të përgatitur për mua".

Braziliani ishte favoriti kryesor, së bashku me Rodrin, fituesin e çmimit prestigjioz për vitin 2024. Ndërsa spanjolli po ngrinte trofeun që e akreditonte si lojtarin më të mirë në botë për këtë vit kalendarik, sulmuesi i Real Madridit kishte vendosur të qëndronte në shtëpi, pasi mori vesh se nuk do të ishte fituesi.

Një bojkot që u komentua shumë në teatrin “Chatelet” të Parisit dhe shkaktoi habi tek organizatorët e “France Football”, të cilët sigurojnë se çmimi u akordua vetëm sipas votave përkatëse.

Real Madridi dhe lojtari brazilian u zemëruan dje pasdite, kur u konfirmua se Vinicius nuk do të ishte “Topi i Artë” në këtë edicion të çmimit në fjalë. Në këtë mënyrë, madrilenët vendosën t’ia kthenin shpinën gala-së dhe të mos shkonin në Paris, pavarësisht se aty kishte shumë të tjerë të nominuar, veç brazilianit.

Në shenjë solidariteti, Ancelotti mbeti pa marrë çmimin e trajnerit më të mirë, ashtu sikurse Real Madridi mungoi në tërheqjen e çmimit për klubin më të mirë në botë. As pjesa tjetër e të nominuarve nuk ishin të pranishëm, si Lunin, Güler, Carvajal, Bellingham, Rüdiger dhe Valverde. Të gjithë qëndruan në Madrid për shkak të solidaritetit me Vinicius.

Burime nga Real Madridi sigurojnë se braziliani u prek shumë kur u konfirmua se nuk do ta fitonte “Topin e Artë”, por pas gala-së dha mesazhin e koduar, në të cilin konfirmon se nuk do të dorëzohet: "Do të bëj 10-fish më shumë, ata nuk janë gati për mua".