Për të dytin vit rradhazi Bonmati fiton “Topin e Artë” për femra!

PARIS – Trofeun ‘Johan Cruijff’, për trajnerin më të mirë të sezonit, e fitoi Carlo Ancelotti. Ashtu sikurse pjesa tjetër e delegacionit të Realit të Madridit, edhe tekniku italian nuk ishte i pranishëm në mbrëmjen gala të "Topit të Artë".

Çmimi “Cruyff” për femrat, shkon për Emma Hayes, nga Chelsea, trajnerja më e mirë e futbollit 2024. Ajo nuk ka mundur të marrë pjesë në gala, por shfaqet një video e Hayes me trofeun në duar. “Jam shumë e nderuar”, deklaroi Hayes.

AITANA BONMATI IS THE 2024 WOMEN’S BALLON D’OR! Back-to-back winner, the Women's Ballon d'Or stays in Spain! Congrats @AitanaBonmati 👑🇪🇸 #ballondor @FCBfemeni @UWCL @weuro2025 pic.twitter.com/g4P1Lv5oIl

— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024