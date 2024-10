‘Nëse nuk respektohen të drejtat e minoriteteve, Shqipëria nuk mund të hyjë në BE’! Nesër takimi i Belerit me Ramën

GREQI- Eurodeputeti Fredi Beleri ka folur pak orë para takimit të parë që do të ketë me kryeministrin Edi Rama pas daljes së tij nga burgu.

“Zoti Rama është sovran në vendin e tij por ka një vend tjetër më të fuqishëm që është Greqia e cila me lëvizjen e kryeministrit grek për të më zgjedhur si kandidaturën e partisë së tij dhe me besimin e popullit ka treguar se askush nuk mund të luajë me helenizmin.”, tha Beleri për mediat greke.

Beleri do të vizitojë nesër Tiranën si pjesë e një delegacioni të Parlamentit Europian në Tiranë, për të kontrolluar procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

“Nuk e prisja kurrë që unë si përfaqësues i Parlamentit Europian dhe Rama si, kreu i shtetit shqiptar do të takoheshim”, është shprehur Beleri.

Lidhur me minoritetin grek në Shqipëri, ai tha se “kam vendosur të kërkoj gjithçka që u privohet minoriteteve, siç është prona dhe e drejta e vetëvendosjes. Të drejta themelore që nëse nuk respektohen besoj se Shqipëria nuk mund të bëhet anëtare e Bashkimit Europian”.

Fredi Beleri tha se Edi Rama po e shtyn Shqipërinë drejt Turqisë, sipas tij kundër vullnetit të qytetarëve shqiptarë.

“Ndërhyrja e Turqisë në Shqipëri shihet qartë çdo ditë. Është e pashpjegueshme pse njerëzit nuk besojnë se duan një marrëdhënie me Erdoganin. Ai kërkon të hyjë në BE. Tashmë gjysma e qytetarëve shqiptarë jetojnë në vendet e BE-së.", tha eurodeputeti.

Ditën e nesërme në Tiranë do të zhvillohet takimi i 18-të i komisionit ndërparlamentar të stabilizim asociimit, ku do të vijnë 10 deputetë të Parlamentit Europian, ku në krye të tyre është eurodeputeti italiani, Marko Tarkuinio. Në delegacion janë edhe dy shqiptarë që përfaqësojnë vende të tjera anëtare të BE-së. Shqiptari i Kosovës Adnan Dibrani vjen nga Suedia, ndërsa Fredi Beleri vjen si eurodeputet grek. Fillimisht, eurodeputetët do të marrin instruksione dhe informacione nga ambasadori i BE-së në Tiranë, Silvio Gonzato dhe më pas delegacioni i PE-së do të takohet në Kuvendin e Shqipërisë me kryeministri Edi Rama. Pas takimit me kryeministrin eurodeputetët do të takohen veç e veç me të gjithë grupet parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë.