Ose i dënuar politik ose i divorcuar politik – nga Mero Baze

Ilir Meta më në fund ka pranuar akuzat por nuk pranon më gruan. Ka pranuar që gjithë shkeljet penale për të cilat po dënohet janë bërë nga Monika Kryemadhi.

Lexoni deklaratën e plotë sot nga Ilir Meta

Ky është një hap i madh përpara, pasi deri më sot po e quanin arrestim politik. Pas kësaj deklarate Ilir Meta nuk mund të quhet më prej opozitës i arrestuar politik, por i divorcuar politik. Pra divorci ka ardhur për shkak të politikës, kurse shkeljet penale kanë ardhur për shkak të martesës.

Në fakt këtë e pohoi dhe vetë Monika në sallën e gjyqit madje shprehu dëshirën të këmbehej në qeli me Metën, por ai nuk pranoi nën moton “burgu për burrat”.

Tani i vetmi që vazhdon ta quajë të burgosur politik është Berisha, i cili ka një kontradiktë, pasi nga një anë ka shpallur një aleancë burrërore me Metën kundër Monikës, nga ana tjetër i quan akuzat politike.

Dy ditë më parë ai akuzoi Monika Kryemadhin se i ka dhënë Edi Ramës 460 mijë euro për punë inceneratorësh. Ajo që ishte e dukshme në atë postim ishte fakti që ai po i bashkohej akuzave të Metës kundër Monikës duke e quajtur kështu dhe tradhtare të opozitës.

Kjo u duk më qartë sot kur Monika e sqaroi se “Berishën do ta kenë ngatërruar”, duke nënkuptuar aleancën e tij me Metën dhe njerëzit e tij.

Pra tani Monika, nga një grua “besëprerë” me burrin doli automatikisht dhe “besëprerë” me opozitën e Berishës.

Vetëm se Berisha ka zgjdhur gabim. Nëse ai do që të vazhdojë t’i thotë Ilir Metës i burgosur politik, nuk duhet të fajësojë Monikën për besëprerë, pasi kështu shfajëson SPAK. Ose do pranojmë që SPAK ka shpikur akuza dhe ka future në burg politikisht Metën, ose do pranojmë atë që thotë Meta, që Monika i ka bërë gropën Metës duke shkelur ligjin në emër të tij.

Tani Berisha të zgjedhë, ose Monikën “besëprerë” dhe SPAK është në rregull me akuzat, ose Ilir Metën të burgosur politik, por s’ka pse i mban mëri gruas së tij për divorcin me Metën. Pra ose ta pranojë si të dënuar politik, ose si i divorcuar politik.

** Autori ësbtë botues i gazetës "TemA"