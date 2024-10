ZYRTARE! Manchester United shkarkon trajnerin Erik ten Hag, pas disa rezultatesh negative

Erik ten Hag është shkarkuar nga posti i trajnerit të Manchester United. Holandezi u informua për vendimin e klubit të hënën në mëngjes dhe largohet nga “Old Trafford” pas dy vite e gjysmë në krye të “Djajve të Kuq”. Kujtojmë se ndeshja e fundit e humbur, në një seri negative, ishte ajo e Premier League ndaj West Ham United, të dielën.

Ky rezultat e la skuadrën në fjalë në vendin e 14-të të renditjes aktuale të Premier League, me 7 pikë larg zonës së kualifikimit në Champions League. Me holandezin në stol, Manchester United ka marrë 3 fitore në kampionat nga 9 ndeshje në Premier League dhe vetëm 4 fitore në 14 ndeshje në total, në të gjitha garat.

Klubi tani po punon për trajnerin e ardhshëm, me ish-sulmuesin Ruud van Nistelrooy, i rekrutuar në verë për të punuar së bashku me Ten Hag, i cili ka marrë përgjegjësinë e vazhdimin të punës mbi baza të përkohshme, bashkë me pjesën tjetër të stafit teknik, që mbetet në pozicion për momentin.

Në një deklaratë, klubi nga “Old Trafford” konfirmoi lajmin: “Erik ten Hag është larguar nga roli i tij si trajner i ekipit të parë të Manchester United. Ne i jemi mirënjohës për gjithçka që ka bërë gjatë kohës së tij si trajner i Manchester United dhe i urojmë më të mirat në të ardhmen”.

Kujtojmë se holandezi u emërua trajner i “Djajve të Kuq” në prill 2022 dhe i udhëhoqi ata drejt dy trofeve vendas, duke fituar ‘Carabao Cup’ më 2023 dhe ‘FA Cup’ më 2024.