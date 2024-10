Luhet sot ‘El Clasico’, mbani frymën njerëz… Ancelotti: Ja pse Barcelona e ka ndryshuar pak filozofinë e saj

Carlo Ancelotti, trajneri i Real Madridit, pranoi se ardhja e Hansi Flick "e ka ndryshuar pak filozofinë e lojës së Barcelonës, e cila tani është shumë më e drejtpërdrejtë", megjithëse italiani pranoi se “nuk ia prish gjumin" përpara se të përballet me katalanasit (ditën e sotme). “Carletto” tha se ka përgatitur një plan për këtë “El Classico”, që nuk donte ta zbulonte:

"Barcelona ka ndryshuar pak filozofinë e saj. Është një skuadër që luan ndryshe, është shumë më e drejtpërdrejtë. Nuk dua ta krahasoj punën me Xavit, sepse për mua ishte fantastike, në mënyrën e vet, por tani Barcelona është ndryshe. Ne e respektojmë njësoj”.

Për Ancelottin, fillimi i shkëlqyer i sezonit të Barcelonës me Hansi Flick në krye tregon "një ide shumë të qartë të lojës", e cila “është shoqëruar me futboll të mirë”: “Ata po luajnë shumë mirë, janë ekip shumë i guximshëm. Barcelona po bën shumë mirë, por në një klasike si kjo, apo një derbi është shumë e vështirë të zgjedhësh favoritin. Fatmirësisht, askush nuk ma ka prishur gjumin natën për momentin. Çdo gjë mund të ndodhë, futbolli nuk është vetëm cilësi. Vlen shumë mënyra se si i përballoni presionin dhe momentet e lojës. Menaxhimi i kohës është shumë i rëndësishëm për të qenë i suksesshëm në lojë”.

Trajneri italian ka një plan të përpunuar me lojtarët e tij për të ndëshkuar mbrojtjen katalanase: “Kam diçka në mendje, por nuk më duket e drejtë ta shpjegoj para ndeshjes. Do të shihet gjatë lojës dhe pastaj mund të më thoni nëse kam gabuar apo jo. Ne e përgatisim ndeshjen për t’i bërë gjërat mirë me dhe pa top”.

Së fundi, trajneri italian pranoi se madhështia e ndeshjes do të thotë se nuk duhet të flasë shumë me lojtarët e tij para se të luajnë, nuk është e nevojshme të përgatisë ndonjë gjë motivuese: "Në këto lloj ndeshjesh nuk duhet të flasësh shumë. Ideja është të përgatitësh një strategji të qartë dhe të thjeshtë, asgjë më shumë. Nuk duhet të thuash shumë, sepse të gjithë janë të motivuar dhe duan të luajnë".

Me këtë rast, Ancelotti kujtoi një anekdotë nga koha e tij si lojtar para dueleve më të mëdha: “Kur luaja vetë, shqetësohesha shumë para ndeshjeve të mëdha. Një lojtar i madh si Van Basten më pa të shqetësuar dhe më tha: Qetësohu, strategjia është shumë e qartë, ti më jep topin dhe vrapo për të festuar. Kjo ka ndodhur shumë herë, për fat”.