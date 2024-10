E BUJSHME! Francesco Totti ‘kapet mat’ me gazetaren sportive në një hotel në Romë

Marialuisa Jacobelli konfirmon se është në një lidhje me Francesco Totti. E habitshme shumë, sepse ish-kapiteni legjendar i Romës është i lidhur prej tri vitesh me partneren e tij, Noemi Bocchi, me të cilën bashkëjeton. “Bomba” u plas nga revista e përjavshme “Gente”, e cila i fotografoi të dy duke hyrë dhe, pas rreth një ore e gjysmë, dalë nga i njëjti hotel në Romë.

“Dy plus dy janë gjithmonë katër, nëse ka foto, është e qartë”, – deklaroi fytyra e famshme e DAZN, e pyetur nga e përjavshmja për imazhet që i portretizojnë të dy duke dalë nga i njëjti hotel. Fraza që sugjerojnë një përfshirje sentimentale. Pastaj erdhi konfirmimi i drejtpërdrejtë. Pyetjes nëse e konfirmon këtë ndërlidhje, Jacobelli iu përgjigj: “Po”.

Marrëdhënia mes vajzës gazetare të Xavier Jacobelli, ish-drejtorit të gazetës “Tuttopsort” dhe ish-kapitenit të Romës duhet të jetë “klandestine”. Prej tri vitesh, në fakt, Totti është i lidhur me Noemi Bocchi, partneren me të cilën doli hapur pas ndarjes nga ish-bashkëshortja e dy dekadave martesë, Ilary Blasi.

Nuk dihet ndërkohë nëse ka marrë fund lidhja mes ish-futbollistit dhe Bocchi. Megjithatë, deri pak kohë më parë të dy shfaqeshin të lumtur dhe të afërt në rrjetet e tyre sociale. Pikërisht për shkak të tradhtive të ndërsjella (të supozuara), martesa e gjatë mes Ilary Blasi dhe Francesco Totti përfundoi më shumë se tri vite më parë.

Ish-kapiteni i Romës pretendon se ish-gruaja e tij i fshehu marrëdhënien “klandestine” me një burrë, i identifikuar më vonë si trajneri personal, Cristiano Iovino. Ky flirt kontribuoi në krizën totale të martesës së tyre.

Megjithatë, Ilary pretendon se me Iovino ishte thjesht një takim miqësor, duke ia atribuar ish-bashkëshortit të saj përgjegjësinë për përfundimin e martesës së tyre, e cila erdhi, sipas versionit të prezantueses televizive, për shkak të marrëdhënies mes Tottit dhe partneres së tij Noemi.