Tuchel prezantohet si trajner i Anglisë me shprehjen e Pele: ‘Wembley’ është zemra, katedralja e futbollit…

Thomas Tuchel është trajneri i ri i Anglisë. Federata Angleze e Futbollit e prezantoi dje përmes një konference për shtyp. Gjermani nënvizoi në fjalën e tij: "Stadiumi ‘Wembley’ është zemra, katedralja e futbollit. Pelé ka pasur absolutisht të drejtë kur e ka cilësuar kështu. Jam shumë i emocionuar dhe i nderuar që jam këtu si trajneri i ri i Anglisë. Lexova një citim nga Pelé kur hymë në ‘Wembley’ dhe jam plotësisht dakord.

Më pëlqen të jetoj këtu. Shpresoj t’ju bind, do të jap gjithçka në këtë pozicion. Ndoshta tifozët e kanë ndjerë pasionin tim për Premier League dhe për vendin, e dinë mirë sa më pëlqen të jetoj dhe të punoj këtu.

Shpresoj t’i bind dhe t’i bëj krenarë si trajner i Anglisë. Jam i emocionuar për detyrën e madhe që kam marrë përsipër, mezi pres t’i drejtoj ‘Tre Luanët’ dhe të luaj në ‘Wembley’. Do ta bëj këtë detyrë me pasion dhe përkushtim maksimal. Duhet ta kalojmë me sukses procesin e kualifikueseve të Kupës së Botës, për ne aventura fillon në janar”.

Një mendim mbi këndimin e himnit nga lojtarët e kombëtares angleze: "E mësova nga Bullingham se ishte gjithmonë një vendim personal. Disa e këndojnë dhe disa jo. Nuk e kam marrë ende vendimin tim për këtë. Himni juaj është shumë prekës. E kam përjetuar këtu në ‘Wembley’ në finalen e ‘FA Cup’. Në çdo rast do të tregoj respekt për himnin, rolin si trajner i kombëtares dhe vendin”.

Mbi trashëgiminë e Southgate: "Gareth dhe FA kanë bërë një punë fantastike. Shikoni rezultatet e kompeticioneve të fundit të mëdhenj. Ekipet e të rinjve fitojnë tituj, edhe ekipi i femrave gjithashtu. Ne do të punojmë mbi atë që Gareth ka ndërtuar, do të shtojmë edhe pak për të arritur në vijën e finishit. Konsistenca që ka pasur ky ekip është mbresëlënëse, kemi lojtarë që konkurrojnë në ligat më të mira në botë”.

Bisedimet me federatën: "Nuk isha i sigurt nëse kjo ishte puna e duhur për mua, sepse programi është shumë ndryshe. Gjithmonë kam dashur të kthehem në Angli, ky ishte qëllimi im i madh. Oferta erdhi në kohën e duhur, me federatën kishim një vizion të përbashkët për të ndarë. E di se këtu vlejnë vetëm trofetë, do të përpiqem të fitoj sa më shumë”.