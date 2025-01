Dhjetëra betoniere të Izraelit vendosen në Liban, ushtria izraelite synon shkatërrimin e tuneleve të Hezbollahut duke i betonizuar

Ushtria izraelite, e cila vepron që nga fillimi i tetorit në kufirin jugor të Libanit, ka si objektiv kryesor gjetjen e tuneleve të Hezbollahut dhe shkatërrimin e tyre.

IZRAEL- Midis tankeve, mjeteve të blinduara dhe buldozerëve që ushtria përdor për të shkatërruar infrastrukturën në Libanin jugor, me qëllim që forcat tokësore të avancojnë, ditët e fundit në vend janë shtuar edhe dhjetëra kamionë-betonierë.

Ushtria izraelite, e cila vepron që nga fillimi i tetorit në kufirin jugor të Libanit, ka si objektiv kryesor gjetjen e tuneleve të Hezbollahut dhe shkatërrimin e tyre. Vetëm dje, ushtria izraelite publikoi planet e një tuneli me gjatësi totale 800 metra në të cilin jetonin 30 burra të organizatës shiite dhe përveç infrastrukturës kishin edhe furnizime për një muaj.

Deri më sot, IDF ka njoftuar se vetëm në një thellësi prej pesë kilometrash nga kufiri verior i Izraelit, ka gjetur dhe pastruar më shumë se 30 tunele të tilla që Hezbollahu ka ndërtuar në malet e rajonit për dekada. Të njëjtën praktikë ka ndjekur edhe ushtria izraelite gjatë operacionit tokësor në Gaza, vetëm se për operacionin në veri të dhënat e shkatërrimit të infrastrukturave specifike nëntokësore janë të ndryshme.

Në Gaza, Izraeli zgjodhi të përmbytte tunelet e vegjël me ujë deti duke i shkatërruar në mënyrë efektive, ndërsa në njësitë e mëdha speciale piroteknike ata bllokuan hyrjet dhe daljet dhe i hodhën në erë. Në frontin verior rendet janë të ndryshme për shkak të kushteve, shkruajnë mediat e huaja.

Izraeli po transporton mijëra ton çimento pasi nuk mund t’i shkatërrojë tunelet me eksploziv, sepse duhet një sasi shumë e madhe lënde plasëse për të hedhur në erë një strukturë nën gur, dhe nuk ka aftësinë t’i përmbyt ato me ujë. IDF po mbyll efektivisht këto tunele me çimento, e cila në fakt është më e lirë se eksplozivi dhe në të njëjtën kohë shkatërron përgjithmonë galeritë nëntokësore.

Vetëm dje, forcat izraelite bënë një zbulim të rëndësishëm që identifikoi zonën nga e cila Hezbollahu po përgatiste një pushtim në veri të Izraelit. Ky tunel i veçantë, siç raportohet, u përdor nga elita e Hezbollahut, në veçanti forca elitare Radwan.

Konkretisht, është një kompleks, i cili përfshin 800 metra tunele, ku janë gjetur konvikte, kuzhina, qendra komandimi, dyqane ushqimore dhe armësh si dhe skuter për transport. E gjithë kjo besohet të jetë në mbështetje të planit të Hezbollahut për të nisur një pushtim të rajonit të Galilesë në Izraelin verior. Deri në 30 burra mund të qëndronin në këto ambiente për një muaj pa furnizime. Forcat e mbrojtjes izraelite zbuluan kompleksin në fund të javës së kaluar dhe gjetën raketa kundër helikopterëve, predha mortajash, pushkë dhe municione të tjera. Një nga agjentët ishte fshehur në bunker dhe u vra nga Forcat Ajrore izraelite.