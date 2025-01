Gruaja e Kyle Walker shpërthen ndaj asaj që i prishi familjen: Dua ta shoh të vdekur…

Jeta personale e futbollistit të Manchester City, Kyle Walker, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes mediatike. Lojtari, i cili rezultoi se kishte edhe dy fëmijë jashtë martese me të dashurën, Lauryn Goodman, tani po përballet me përpjekjen për të shpëtuar martesën me Annie Kilner, e cila është nëna e katër fëmijëve të tij. Bashkëshortja e futbollistit ka shpërthyer, çka duket në mesazhet e këmbyera me një mikeshë të saj, siç zbulon “The Sun”.

Annie Kilner, gruaja e futbollistit anglez ka shpërthyer duke i dërguar disa mesazhe një prej mikeshace të saj, sipas “The Sun”, pasi Goodman, duke pasur fëmijë jashtë martesës me Walker, ka lindur: "Unë dua që ajo të vdesë. Gjithmonë do ta urrej, sepse është një idiote”.

Një burim i afërt me çiftin foli për mediat në Mbretërinë e Bashkuar, dha detaje të asaj që ndodhi dhe shpjegoi se Annie e urren Lauryn, e cila hyri në jetën e tyre . Në këtë mënyrë, dhe për të gjitha këto, burimi zbuloi se si ndihet Annie: "Ajo është shumë e inatosur, do donte që Lauryn të largohej nga jeta e tyre dhe të heshte, madje të vdiste fare”.

Vitin e kaluar gjithçka u përkeqësua kur Lauryn telefonoi gruan e Walker, kur ajo ishte në pritje të fëmijës së katërt me futbollistin. Ajo i tregoi për lidhjen jashtë martesore me burrin e saj. Në fakt, të dy i kërkuan falje, por kjo bëri që Walker të largohej nga shtëpia e familjes. Tashmë, urrejtja e Annie ndaj Lauryn është përkeqësuar, aq sa e do të vdekur.

Sot çifti po tenton të pajtohet sërish, diçka që Walker-it do t’i kushtojë më shumë se gjysmën e pasurisë së tij, pasi do t’i duhej t’i jepte gruas rreth 13 milionë paund, siç shpjegon burimi: “Jeta në shtëpi mes tyre ishte e tmerrshme, debatoni për gjithçka. Annie nuk do ta lërë atë të kthehet në shtëpi me kohë të plotë derisa të zgjidhin çështjen e parave”.