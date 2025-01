Leao, vetëm 2 gola të shënuar në Champions League për 2 vite. Shumë pak për sa vlerësohet në treg

Dy gola në Champions League në dy vite. Rafael Leao duhet të shkundet, të tregojë se është edhe për netët europiane, pra të bëjë diferencën. Në vend të kësaj, ai ka zhgënjyer për dy sezone të Champions-it, duke shënuar vetëm kundër Dinamo Zagrebit në tetor 2022, më pas kundër PSG në nëntor 2023.

Dy gola në 18 ndeshje, shumë pak. Ka edhe më shumë, sepse në 11 ndeshjet që çuan në gjysmëfinale kundër Interit, kishin ardhur të paktën 5 asistime, duke përfshirë një të jashtëzakonshëm kundër Napolit për t’u kualifikuar në 1/8 finale. Sezonin e kaluar, përveç golit ndaj PSG-së, skena për të ishte e heshtur.

Kjo (agjërimi) tashmë ka ndodhur tashmë edhe sezonin aktual, kundër Liverpool-it dhe Bayer Leverkusen. Të martën nuk ishte një ndeshje krejtësisht negative për të, por portugezi me të vërtetë u ndez me ndërprerje, madje duke gjetur disa lojëra të mira, por pa hyrë në mundësitë e mëdha të kuqezinjve. Disa sprinte interesante, por jo të mjaftueshme për të justifikuar një vlerësim që aktualisht vazhdon të jetë shumë i lartë.

Kujtojmë se verën e ardhshme do të kthehet klauzola 175 milionëshe e përfundimit të parakohshëm të kontratës, e vlefshme deri më 15 korrik. Merkaton e kësaj vere, Jorge Mendes ishte në kërkim të një destinacioni për të, gjithçka sugjeron se do të ndodhë përsëri. Por për të gjetur dikë të gatshëm të shpenzojë kaq shumë miliona, do të nevojiteshin shërbime të tjera. Sidomos në Champions League, “vitrinën” ku Leao ka bërë “një vrimë në ujë”…