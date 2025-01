Horoskopi i fundjavës nga Paolo Fox për të shtunën 5 dhe të dielën 6 tetor 2024

Horoskopi i fundjavës së Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin për të gjitha shenjat e zodiakut për të shtunën 5 dhe të dielën 6 tetor 2024. Kjo është një sintezë që Fox publikoi para se të nxjerrë horoskopin ditor që do ta gjeni tek noa.al në orën 19.

Horoskopi i fundjavës nga Branko për të shtunën 5 dhe të dielën 6 tetor 2024

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo fundjavë ju fton të ndaloni për një moment. Të shtunën, me Hënën në kundërshtim, mund të ndjeni një lodhje të lehtë, sikur të kishit vrapuar shumë shpejt. Është koha e përkryer për të reflektuar dhe për t’i dhënë përparësi pushimit. Të dielën, megjithatë, rilindja vjen: do të jeni gati të filloni përsëri me guxim dhe vendosmëri, ndoshta me ide të reja për projektet tuaja.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Horoskopi i fundjavës ju premton qetësi dhe ëmbëlsi. E shtuna paraqitet si një ditë ideale për të shijuar kënaqësitë e vogla të jetës: një darkë me miqtë, një shëtitje në natyrë. Të dielën, me Hënën të favorshme, do të ndiheni më të lehtë dhe të gatshëm për të hequr qafe çdo tension të akumuluar gjatë javës.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

E shtuna ju fton të jeni kuriozë dhe të kërkoni stimuj të rinj. Energjia e fundjavës ju bën veçanërisht të komunikueshëm, të gatshëm për të bërë njohje të reja ose për të eksploruar interesa të papritura. Të dielën, megjithatë, mund të ndjeni nevojën të shkëputeni pak dhe të përqendroheni në mirëqenien tuaj të brendshme, duke gjetur një ekuilibër midis ekstroversionit dhe introspeksionit.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Horoskopi i kësaj fundjave ju gjen më të ndjeshëm se zakonisht. Të shtunën mund të ndiheni nostalgjikë ose të dëshironi momente intimiteti. Yjet ju sugjerojnë të mos u rezistoni këtyre emocioneve, por t’i përqafoni ato. E diela do të jetë dita e lehtësimit: dëshira për të ndarë do të kthehet, ndoshta me një vizitë te njerëzit e dashur ose me një ditë kushtuar familjes.

Luani (23 korrik – 23 gusht)

Energjia e fundjavës ju jep një shpirt të gjallë dhe krijues. E shtuna do të jetë një ditë e përkryer për t’iu përkushtuar hobive, pasioneve apo aktiviteteve që nxisin imagjinatën tuaj. E diela do t’ju japë momente lehtësie dhe argëtimi në shoqërinë e miqve ose njerëzve që ju bëjnë të ndiheni në qendër të vëmendjes, ashtu siç ju pëlqen.

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Të shtunën, Hëna ju fton të ngadalësoni pak, të kujdeseni për trupin dhe mendjen tuaj. Horoskopi i kësaj të shtune është një ftesë për të mos e tepruar dhe për të gjetur kohë për veten. Megjithatë, e diela do të jetë dita e duhur për të rregulluar mendimet dhe angazhimet tuaja për javën në vijim, me vëmendjen tipike të shenjës suaj.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Harmonia është fjala kyçe e fundjavës suaj. E shtuna do jetë një ditë paqeje, me një dëshirë të fortë për të gjetur ekuilibrin në marrëdhënie. Të dielën, me ardhjen e Hënës në shenjën tuaj, do të ndiheni më të përqendruar, gati për të hequr dorë nga çdo konflikt i brendshëm dhe do të shijoni momente qetësie me ata që doni.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Horoskopi i kësaj fundjave ju fton të shikoni brenda vetes. E shtuna mund t’ju sjellë reflektime të thella, veçanërisht për atë që dëshironi vërtet. Yjet ju këshillojnë të dëgjoni intuitën tuaj. E diela do të jetë një ditë rinovimi, kur do të ndiheni gati për të hequr dorë nga modelet e vjetra dhe për të përqafuar mundësi të reja.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

E shtuna do të jetë një ditë e përkryer për të udhëtuar, qoftë edhe vetëm në mendjen tuaj. Horoskopi juaj i fundjavës ju inkurajon të kërkoni aventura, qofshin ato të vogla apo të mëdha. E diela, megjithatë, ju fton të ktheheni në rrënjët tuaja, duke gjetur kohë për veten tuaj dhe ndoshta duke reflektuar se cilat janë prioritetet tuaja të vërteta për të ardhmen.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Ky horoskop për të shtunën dhe të dielën flet për konkretitetin dhe arritjet. Të shtunën do të ndiheni veçanërisht të fokusuar në qëllimet tuaja, të vendosur për të hedhur themelet për projektet e ardhshme. Megjithatë, e diela do të jetë dita e relaksimit: yjet ju ftojnë të shkëputeni nga priza, ndoshta duke iu përkushtuar një aktiviteti që ju rigjeneron dhe ju sjell qetësinë.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Fundjava juaj do të jetë e mbushur me paparashikueshmëri. Të shtunën mund të merrni një ftesë të papritur ose të vendosni të bëni diçka krejtësisht të paplanifikuar. Të dielën, megjithatë, do t’ju duhen momente më të qeta për të reflektuar dhe gjetur ekuilibrin tuaj të brendshëm, veçanërisht pas emocioneve intensive të ditëve të mëparshme.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Horoskopi i së shtunës ju këshillon të lini veten të udhëhiqeni nga ëndrrat tuaja. E shtuna do të jetë një ditë në të cilën do të ndiheni veçanërisht të frymëzuar, ideale për t’iu përkushtuar një aktiviteti krijues. Megjithatë, e diela do të jetë dita e lidhjes emocionale: yjet ju sugjerojnë të kaloni kohë me njerëz që e kuptojnë ndjeshmërinë tuaj.

Horoskopi i fundjavës nga Branko për të shtunën 5 dhe të dielën 6 tetor 2024