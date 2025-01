Horoskopi i fundjavës nga Branko për të shtunën 5 dhe të dielën 6 tetor 2024

Astrologu slloven Branko Vatovec sjell horoskopin e fundjavës për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin për të gjitha shenjat e zodiakut për të shtunën 5 dhe të dielën 6 tetor 2024. Kjo është një sintezë që Branko publikoi para se të nxjerrë horoskopin ditor që do ta gjeni tek noa.al në orën 19:30.

Horoskopi i fundjavës nga Paolo Fox për të shtunën 5 dhe të dielën 6 tetor 2024

Dashi

Yjet ndezin shpirtin tuaj aventuresk. E shtuna do t’ju shtyjë drejt përvojave të reja, ndërsa e diela ju fton për reflektim. Lëreni flakën tuaj të brendshme të ndriçojë rrugën, por gjithashtu lejojini vetes momente qetësie.

Demi

Këtë fundjavë e gjitha rreth jush ju përqafon ëmbëlsisht. E shtuna do të jetë e përkryer për t’iu përkushtuar kënaqësive shqisore, qoftë një darkë e veçantë apo një shëtitje në natyrë. Të dielën, yjet ju ftojnë të reflektoni për marrëdhëniet tuaja, duke kultivuar lidhje më të thella.

Binjakët

Horoskopi i fundjavës ju këshillon të përqafoni lehtësinë. E shtuna hapet me energji krijuese, por të dielën mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni për të rimbushur bateritë tuaja. Përdoreni këtë kohë për të rivendosur ekuilibrin tuaj të brendshëm.

Gaforrja

Hëna ju jep një përkëdhelje emocionale. E shtuna do të jetë një ditë për të shprehur ndjenjat tuaja, ndërsa e diela ju thërret të kujdeseni për shtëpinë dhe folenë tuaj. Mblidhni rreth jush njerëzit që doni dhe krijoni një hapësirë ​​harmonie.

Luani

Zemra juaj zhurmon nga dëshira për protagonizëm këtë fundjavë. E shtuna do të jetë koha juaj për të shkëlqyer, ndoshta në një ngjarje shoqërore. Të dielën, megjithatë, do të jetë koha për të ngadalësuar ritmin, për të reflektuar mbi ambiciet tuaja dhe për të pushuar për t’u rimbushur.

Virgjëresha

Yjet ju ofrojnë qartësi dhe organizim. E shtuna do të jetë e përkryer për rregullimin e hapësirave tuaja, ndërsa e diela ju fton të shkëputeni nga rutina, ndoshta me një arratisje në natyrë apo një aktivitet rigjenerues.

Peshorja

Me Venusin në krah, horoskopi juaj i fundjavës ka të bëjë me dashurinë. E shtuna ju fton të festoni bukurinë e jetës, ndërsa e diela do të jetë një ditë reflektimi për atë që ju bën të lumtur. Harmonia do të jetë udhërrëfyesi juaj.

Akrepi

Kjo fundjavë ju kërkon të eksploroni thellësinë tuaj të brendshme. E shtuna mund të sjellë zbulime të papritura, ndërsa e diela do të udhëhiqeni nga një dëshirë e fortë për transformim. Lërini emocionet tuaja t’ju çojnë në një vetëdije të re.

Shigjetari

Energjitë e fundjavës ju ftojnë në aventura. E shtuna do të jetë një ditë e përkryer për të eksploruar horizonte të reja, ndërsa e diela ju sugjeron të reflektoni mbi ëndrrat tuaja të ardhshme. Yjet ju drejtojnë drejt zgjerimit të vizionit tuaj.

Bricjapi

Yjet ju shtyjnë të gjeni një ekuilibër mes punës dhe kënaqësisë. Të shtunën mund të ndiheni të motivuar për të përfunduar projektet, ndërsa të dielën mund të dëshironi të pushoni. Mos e nënvlerësoni fuqinë e qetësisë.

Ujori

Horoskopi për të shtunën dhe të dielën ju fton të rilidheni me komunitetin tuaj. E shtuna mund t’ju sjellë takime domethënëse, ndërsa e diela do të jetë e përkryer për të reflektuar mbi aspiratat tuaja të së ardhmes. Jini të hapur ndaj ndryshimeve, yjet janë në anën tuaj.

Peshqit

Energjitë e ëndrrave do t’ju qetësojnë këtë fundjavë. Të shtunën do ta gjeni veten të zhytur në një atmosferë nostalgjie të ëmbël, ndërsa e diela ju jep një mundësi për të rizbuluar spiritualitetin tuaj. Ndiqni intuitën tuaj dhe lëreni universin t’ju udhëheqë.

