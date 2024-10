Vriten 7 ushtarë izraelitë gjatë përleshjeve me Hezbollahun në Liban

Forcat e Mbrojtjes të Izraelit kanë njoftuar se shtatë ushtarë të saj janë vrarë në një seri përleshjesh me Hezbollahun në Libanin jugor të mërkurën.

Vdekjet shënojnë viktimat e para në një numër kaq të lartë të IDF-së që kur Izraeli filloi inkursionin e tij tokësor në Liban në fillim të kësaj jave. Më herët, IDF tha se një tjetër ushtar kishte vdekur gjatë aksionit, duke e çuar numrin total të të vdekurve në tetë.

Ushtarët e vrarë përfshijnë katër anëtarë të një njësie komando, dy anëtarë të një njësie zbulimi dhe një anëtar të korpusit inxhinierik.

Komandot u vranë të gjithë gjatë një beteje me armë me operativët e Hezbollahut në një fshat të Libanit jugor, sipas një raporti në Times of Israel. Në këtë incident mbetën të plagosur rëndë pesë ushtarë të tjerë.

Hezbollah më herët të mërkurën pretendoi se kishte vrarë një "numër të madh" ushtarësh izraelitë gjatë disa prej përleshjeve të para të drejtpërdrejta midis dy palëve që nga fillimi i operacionit izraelit të hënën në mbrëmje.

Inkursioni tokësor në Libanin jugor është më i madhi i Izraelit që kur luftoi në vitin 2006 kundër Hezbollahut.