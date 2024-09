Morata i befason të gjithë me ‘look’-un e ri, rruan kokën për solidaritet me fëmijët që vuajnë nga kanceri

Alvaro Morata është kthyer në një gur themeli për Milanin në vetëm pak javë. Afërsia e tij me skuadrën është e dukshme, sidomos në momentet më të vështira, si në ndeshjen kundër Parmës, ku vendosi ta ndiqte skuadrën pavarësisht një dëmtimi që e kishte ndaluar.

Goli hapës kundër Lecce është vetëm një shembull tjetër se si sulmuesi spanjoll po i jep jetë të re mjedisit të kuqezinjve. Në fakt, ajo që ra më shumë në sy është pamja e tij e re, mjaft e veçantë.

Ditët e fundit, futbollisti spanjoll e ka rruar tërësisht kokën (ka prerë flokët), duke surprizuar kështu mijëra spektatorë të pranishëm në “San Siro” mbrëmjen e së premtes së 27 shtatorit. Një zgjedhje fisnike, e lindur me synimin për të qenë më pranë pacientëve të vegjël me kancer, që i viziton shpesh nëpër spitale. Kjo u zbulua nga shoku i skuadrës Theo Hernandez me një imazh të postuar në Instagram.

Një shenjë mbështetjeje për këta fëmijë, që duhet të përballen me një betejë veçanërisht të vështirë. Duke parë idhullin e tyre të shënojë kështu, sigurisht që ata do të kenë fituar më shumë forcë për të luftuar me sëmundjen e rëndë. Për Morata, kjo nuk është hera e parë që bën gjeste në favor të luftës kundër kancerit.

Pas fitimit të Kampionatit Europian me Spanjën, ish-lojtari i Juventusit, Real Madridit dhe Atletico Madridit doli në skenë për festimet me një vajzë, paciente me kancer, me të cilën kishte krijuar një miqësi të thellë.