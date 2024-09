Neuer ka dalë në ‘pension’, Ter Stegen është i lënduar. Gjermania përzgjedh portierin titullar

Pas Kampionatit Europian, veterani Manuel Neuer vendosi t’i japë fund karrierës së tij me kombëtaren, pasi e mbrojti portën gjermane për më shumë se një dekadë. Kështu u duk se më në fund kishte ardhur koha për një tjetër portier të madh, Marc André ter Stegen, i cili megjithatë pësoi një dëmtim shumë të rëndë në ndeshjen e tij të fundit me Barcelonën, kundër Villarrealit në “Estadio de la Ceramica” (këputje e plotë e tendinit patellar, gjë që do ta mbajë jashtë fushave për të gjithë sezonin).

Dhe kështu, padyshim, është hapur një çështje edhe në Gjermani: kush do të jetë numri një i kombëtares në ndeshjet e ardhshme? Sipas asaj që raportohet nga “Bild”, trajneri Julian Nagelsmann duket se ka vendosur. Portieri titullar do të jetë Alexander Nubel. Fillimisht u hipotezua një rikthim në kombëtare për Neuer, por gazeta gjermane shkruan se ka shumë pak diferenca dhe se stafi teknik i “Mannschaft” është gati të lançojë Nubel, i cili është në top-formë që kur ka veshur fanellën e Shtutgartit.

Këtë sezon, kapiteni i Barçës kishte dalë gjithmonë si titullar në fushë. Paraqitja e tij kundër Villarrealit, ku dhe u dëmtua rëndë, ishte e 289-ta me fanellën Blaugrana, Ter Stegen parakaloi portierin legjendar Antoni Ramallets në vendin e tretë, në renditjen e të gjitha kohërave, të portierëve më të aktivizuar për Barcelonën.