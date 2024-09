Dëmtimi i rëndë i Rodrit shokon Manchester City, ylli spanjoll e mbyll sezonin këtu

Lajm shumë i keq për Manchester City. Mesfushori spanjoll, Rodri, mund ta ketë përfunduar tashmë sezonin e tij. Ai u largua me lot në sy në pjesën e parë të ndeshjes kundër Arsenalit.

Gjuri i tij kishte pësuar një kthesë të panatyrshme dhe ndjesitë e para ishin shumë pesimiste. Ndjesi që për fat të keq duket se po konfirmohen. Sipas asaj që raportohet nga gazeta spanjolle “Marca”, lojtari është kthyer në Madrid për t’iu nënshtruar disa testeve nga specialistët.

Kontrollet flasin për këputje të ligamentit të kryqëzuar të gjurit të djathtë. Diagnoza përfundimtare do të vendoset në orët në vijim, por të gjitha shenjat pesimiste janë gati të konfirmohen.

Nëse do të ishte kështu, Rodri do ta ketë përfunduar tashmë sezonin e tij dhe Guardiola do të humbiste një lojtar themelor për ekipin e tij.