Claudio Bravo, gati të braktisë ‘pensionin’ për t’u kthyer te Barcelona. Në listë edhe shqiptari Etrit Berisha

Marc-André ter Stegen është lënduar rëndë dhe Barcelona do të duhet të kthehet në merkato, duke “peshkuar” ndonjë portier të lirë për të zëvendësuar gjermanin. Sipas të gjitha gjasave, titullar do të jetë Inaki Pena, por asgjë nuk mund të përjashtohet.

Mes shumë sugjerimeve të orëve të fundit ka qarkulluar edhe një, që do të donte rikthimin e bujshëm te Blaugrana-t, pikërisht Claudio Bravo. Megjithatë, portieri 41-vjeçar tashmë është tërhequr nga futbolli.

Në një intervistë për “WinWinAllSports”, ai vetë shpjegoi se kjo nuk do ta pengonte marrëveshjen: “Nëse Barcelona do të më thërriste, do të isha gati të kthehesha nga pensioni”.

Sipas asaj që është grumbulluar nga redaksia e TMW, në krye të listës së dëshirave të katalanasve është edhe Etrit Berisha, i cili ka veshur fanellën e Empolit sezonin e kaluar, por që ka luajtur edhe për Lazio, Atalanta, SPAL dhe Torino.

Në moshën 35-vjeçare, portierit shqiptar mund t’i vijë mundësia më e madhe, ajo e Barcelonës, e cila brenda pak ditësh pret të nënshkruajë me një tjetër portier për ta vënë në dispozicion të Hansi Flick.

Më poshtë janë të gjithë portierët e tjerë të lirë aktualisht:

Antonio Adan (37 vjeç, Spanjë)

Etrit Berisha (35 vjeç, Shqipëri)

Benoit Costil (37 vjeç, Francë)

Loris Karius (31 vjeç, Gjermani)

Tomas Koubek (32 vjeç, Republika Çeke)

Eugenio Lamanna (35 vjeç, Itali)

Antonio Mirante (41 vjeç, Itali)

Keylor Navas (37 vjeç, Kosta Rika)

Jiri Pavlenka (32 vjeç, Republika Çeke)

Emiliano Viviano (38 vjeç, Itali)