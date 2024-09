Fejton nga Andi Bejtja*

Puna për krijimin e Shtetit Bektashi në periferi të Tiranës ka nisur me shpejtësi marramendëse.

Dhe ka filluar pikërisht nga përzgjedhja e bluzës së kombëtares së bejtashinjve, edhe pse lojtarët e kombëtares së bektashinjve nuk janë përzgjedhur akoma.

Edhe pse te dy si Rama ashtu dhe Baba Mondi kanë rënë dakord domosdo që ngjyra e fanelles të jetë jeshile, ka pasur debate të forta midis të dyve për ngjyrën e brekëve.

Nga burime të sigurta mësohet se Rama bie dakort me variantin e Baba Mondit qe brekët te jene te verdha, vetem nese Baba Mondi pranon te firmose qe diten e pare Amnistinë Fiskale.

Në Kushtetute, per te demonstruar tolerancen fetare, eshte e shkruar e bardhe mbi te zeze, qe trajneri i kombetares duhet te jetë ortodoks dhe te zgjidhet nga hapësira e Ballkanit të Hapur.

Ne Republiken e Bektashinjve te gjithe do te jene investore strategjik dhe PPT-të do te jene filli i kuq i ndërtimit te shtetit.

Ne kete kontekst nje kompani private ka mare persiper kthimin e teqesë në grataçelë 144 kateshe ku nga krahu i majte i minares do te jete stadiumi 80 mije vendesh, ndersa ne krahun e djathte qendra me e madhe tregtare ne rajon.

Ndeshja e pare ne kete stadium do jete ajo midis Izraelit dhe Palestines, dhe direkt pas ndeshjes, si futbollistët ashtu dhe tifozet do te marin pjese në një samit per zgjidhjen e krizes te drejtuar jo nga kryeministri i bektashinjve, por nga ai i Shqiperise Edi Rama.

Debate te forta ka patur midis Rames dhe Baba Mondit per faktin se Rama insiston qe brenda territorit te Republikes, te perfshihet dhe Icenarotori i Tiranes. Mesohet se Baba Mondi ka rene dakort vetem me nje kusht: që inceneratori i Tiranes te kthehet ne duty free.

Eshte vendosur gjithashtu qe monedha ne perdorim te jete greencoin e ngjashme me bitcoin.

Këto jane fazat e para te ndertmit te shtetit, pasi te zgjidhet fanella e kombetares, stadiumi qendra tregtare do vazhdohet me fazat e tjera te shtetberjes si plotesimi kushtetutes, parlamenti, drejtesia etj.

Nderkohe vazhdojne diskutimet qe per te deshmuar tolerancen fetare ne territorin e Republikes te zhvendosen dhe muxhahedinet e Manzes, emigrantet e Gjadrit, Afganet e mbetur dhe burgu Peqinit.

Nderkohe mesohet se pa nisur mire krijimi i shtetit do kete disa monopole si pershembull furnizimi i Republikes me qengja, ku mesohet se ky monopol i eshte lene Tony Blair.

Dy Magazinat e medha frigoriferike per ruajtjen e mishit te me ligj te posacem Ivanka Trump dhe Aleks Sorosit. Monopol do jene dhe pijet alkolike dhe qilimat, ku ne gare te forte jane kompania e Mg Gonigal me ate te Melonit.

Mesohet se ne Republike do ndalohen mediat online, do kete vetem nje TV dhe ndalohen me ligj pyetje pergjigjet ne konferencat e shtypit.

Formimi i shtetit te bektashinjve vazhdon.

* Qëndrimet e autorëve në rubrikën Opinion nuk paraqesin domosdoshmërisht vijën editoriale të noa.al