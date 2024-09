‘Vatikani bektashi’, Selia Botërore mohon se te shteti i ri ‘do bëhet nami’

Mënyra më e mirë e gjetur nga Edi Rama për të shpërqendruar, deri çoroditur mediat me "skupet" e tij është nxjerrja e risive që mund të konsiderohen të guximshme.

Kështu ndodhi edhe këtë herë. Ashtu si edhe më parë, Rama zgjodhi një media ndërkombëtare për të dalë me skupin e radhës, një shtet brenda shtetit, duke imituar Italinë.

Rama njoftoi krijimin e një shteti bektashi, një sekt fetar që është pranë fesë Islame, por larg të qenit zbatues të rregullave të Islamit.

Ndonëse një minorancë përballë fesë kryesore në vend, asaj myslimane e më pas ortodokse dhe katolike, selia Bektashiane pritet të jetë e përkëdhelura e qeverisë duke i dhënë mundësinë që të shfrytëzojë deri në 27 hektarë për të krijuar të ashtuquajturin shteti i ri.

Pas shpalljes që bëri Rama, disa nisën të aludojnë për shtetin e ri, duke sjellë në vëmendje jo vetëm Vatikanin, por edhe disa zona tipike në Evropë, ku njerëzit qëndrojnë larg rendit të përgjithshëm, në lokacione të liberalizuara në aktivitete si përdorimi i narkotikëve, etj.

Iniciativa për Sovranitetin e Urdhrit Bektashi reagoi të dielën pasdite duke thënë se "ndryshe nga sa është aluduar në media, shteti i ri nuk do të ketë asnjë synim tjetër veç udhëheqjes shpirtërore."

Selia Botërore e Bektashinjve tha sot se mirëpret shpalljen e nismës së jashtëzakonshme për krijimin e Urdhrit Bektashi si një entitet plotësisht sovran, duke sjellë një epokë të re për tolerancën fetare globale dhe promovimin e paqes.

Ky hap historik, tha ajo, synon të njohë Urdhrin Bektashi si një shtet të pavarur, vetëqeverisës – i përkushtuar për të mbështetur traditën e tij shekullore të moderimit dhe përfshirjes shpirtërore.

Selia e bën fakt të kryer kur thotë se "Urdhri Bektashi, i njohur për mesazhin e tij të paqes, tolerancës dhe harmonisë fetare, do të fitojë sovranitet të ngjashëm me Vatikanin, duke e lejuar atë të qeverisë në mënyrë autonome çështjet fetare dhe administrative.

Sipas Selisë, për besimtarët e Urdhrit Bektashi nëpër botë, ky sovranitet siguron njohjen zyrtare të bashkësisë së tyre fetare dhe siguron mbrojtjen e praktikave të tyre shpirtërore.

“Kjo nismë nuk ka të bëjë me vetëvendosjen; as nuk po kërkojmë ndikim apo pushtet politik. Në vend të kësaj, ne po kërkojmë lirinë për të vazhduar traditën tonë shekullore të moderimit shpirtëror dhe përfshirjes fetare”, tha sot Kryegjyshi.

Ndërsa sqaroi: "Si ent shpirtëror, shtetësia në shtetin e ri sovran të Urdhrit Bektashi do të kufizohet vetëm tek anëtarët e klerit dhe individët e angazhuar në administrimin e shtetit. Qeverisja e shtetit do të udhëhiqet nga udhëheqja shpirtërore e Urdhrit, me Kryegjyshin (Dedebaba) dhe një këshill që do të mbikëqyrë funksionet fetare dhe administrative." /noa.al